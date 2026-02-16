Когда сеять петунию на рассаду - Лунный календарь на февраль и март 2026 года: благоприятных дней мало

Когда лучше всего сеять петунию на рассаду

Петуния имеет длительный период развития от всходов до цветения. Обычно он составляет примерно 70-80 дней, поэтому посев цветка на рассаду необходимо начинать не позже апреля.

Перед посевом важно убедиться, что выбранные сроки являются благоприятными по Лунному календарю. Соблюдение этого поможет сделать развитие растений правильным, а также добиться пышного и яркого цветения. Сайт «Дачный участок» рассказал об этом подробнее.

Посев петунии в феврале

Месяц является подходящим для посева, так как в этот период наблюдается достаточное количество солнца. В пасмурные дни можно использовать досветку.

Благоприятные дни для посева: 19, 26, 27, 28 февраля. Категорически нельзя сеять петунию 16, 17, 18 февраля. Именно в этот период будет новолуние.

Посев петунии в марте

Значительная часть цветоводов начинают посев именно в марте. Этот месяц является самым благоприятным. Считается, что из-за достаточного количества солнечного света растения получаются коренастыми, здоровыми.

Благоприятные дни для посева: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 26, 27, 30, 31 марта. Запрещенными станут следующие даты: 18, 19, 20 марта. В этот период будет новолуние.

Отзывы садоводов:

«Сею петунию только по лунному календарю уже несколько сезонов. Результат того стоит! Цветение продолжается до холодов». «Один раз попробовала посеять петунию в неблагоприятные дни и сразу об этом пожалела. Наблюдалась плохая всхожесть, тусклое цветение. Подкормки не помогали исправить ситуацию».

Ранее портал "Городовой" рассказал, какой многолетник будет радовать цветением все лето.