Не многолетник, а мечта: неприхотлив, цветет 3 месяца подряд, аромат на 2 км в округе

Самый красивый многолетник на посадку в 2026 году

Есть растения, за которыми нужно бегать с секатором и лейкой, а есть те, что растут сами по себе и радуют глаз с весны до морозов. Одни дачники мучаются с капризными розами, другие давно открыли для себя эуфорбии — молочаи, которые прощают ошибки и не просят особого ухода.

Но даже среди неприхотливых есть свои звезды. Молочай многоцветковый «Бонфайр» — тот случай, когда растение действительно притягивает взгляд.

Огонь, который не обжигает

Свое название сорт отрабатывает на сто процентов. С весны куст уже не просто зеленый — его листва отливает бордовым и красным. А когда в мае распускаются желтые соцветия в обрамлении оранжевых и пурпурных прицветников, кажется, будто на клумбе развели костер.

«Это растение — настоящий хамелеон, — комментирует агроном Ксения Давыдова. — Оно меняет оттенки в зависимости от сезона и освещения. Весной — одно, летом — другое, осенью вообще вспыхивает багрянцем. И при этом не требует сложной агротехники».

Куст вырастает компактным, шарообразным, высотой до полуметра. Его можно посадить солитером на газоне, выстроить из нескольких экземпляров живой бордюр или поселить в контейнере на террасе. Молочай не обидится.

Идеальное место и никаких забот

Секрет успеха прост: солнце и сухость. Чем больше света, тем ярче окраска. Почва может быть бедной, каменистой, песчаной — эуфорбия выживет где угодно, лишь бы не было застоя воды. В тяжелом черноземе или глине корни могут загнить, поэтому перед посадкой лучше добавить дренаж.

«Для занятых дачников или владельцев участков выходного дня "Бонфайр" — находка, — добавляет Давыдова. — Он терпит жару, не требует полива каждые три дня и не погибает, если вы приехали только через неделю».

В миксбордерах молочай красиво оттеняет серебристые полыни, хвойные растения и голубые шалфеи. Важно только помнить: в тени его огненная окраска поблекнет, куст вытянется и потеряет шаровидную форму.

Зимовка и опасности

Осенью надземную часть срезают почти под корень. В средней полосе этого хватает, в более холодных регионах лучше прикрыть корни слоем сухой листвы или лапника.

Единственный нюанс, о котором предупреждает агроном, — техника безопасности. Млечный сок эуфорбии ядовит и может вызвать ожог на коже. При правильном уходе куст способен жить на одном месте больше 15 лет, не болеть и не привлекать вредителей. А это, согласитесь, мечта любого садовода, который хочет красоты без лишней нервотрепки.

