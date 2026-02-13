Переехала из Санкт-Петербурга в Москву и через полгода сбежала без оглядки: 3 веских причины

Как оказалось, далеко не всем подходит жизнь в столице

Некоторые россияне стремятся в Москву, ведь это город больших возможностей и высоких доходов. Однако, как потом выясняется, далеко не каждому подходит ритм жизни в столице. И люди все больше начинают ценить свои родные города. Так произошло и с автором блога Home alone (18+), которая поделилась собственной историей переезда из Санкт-Петербурга в Москву.

Цены "кусаются"

В первую очередь девушку удивили цены. Развлечений в столице оказалось очень много: музеи, театры, концертные залы, рестораны. Здесь никогда не бывает скучно, и всегда найдется место, где можно с интересом провести время. Но только если на это хватит денег.

Даже по сравнению с Петербургом цены в Москве очень "кусаются". Особенно если зайти в заведения общепита. Поэтому по приезде в Санкт-Петербург на выходные приходилось наедаться на неделю вперед, чтобы не тратить деньги на кафе в столице.

Городовой ру

Разница в ценах здесь действительно ощутима. Если в Петербурге кофе стоит 200 рублей, то в Москве за него придется отдать 350 рублей. Обед в кафе в Северной столице обойдется в 400 рублей, а в Москве – 700 рублей. Стоимость десерта или пирожка в петербургской кофейне – 150 рублей, в московской – 350 рублей. Поэтому, как оказалось, в Санкт-Петербурге развлечения и обеды в ресторанах гораздо доступнее, нежели в Москве.

О стоимости жилья, в том числе съемного и говорить не приходится. Аренда однокомнатной квартиры в Москве рядом с метро "Алексеевская" обойдется в 83 000 рублей, а в Петербурге рядом с метро "Маяковская" – 31 000 рублей. Оба варианта находятся в центральной части города.

Высокий темп жизни

Городовой ру

Кроме того, по сравнению с размеренным и спокойным Санкт-Петербургом в Москве довольно высокий темп жизни, который не каждый может выдержать. Здесь постоянно все куда-то торопятся, день у многих расписан буквально по минутам. В метро жители столицы ходят очень быстро и даже на эскалаторе предпочитают не терять ни минуты, продолжая идти по левой полосе. Далеко не каждому под силу такой ритм.

Сложности со знакомствами

Городовой ру

По наблюдениям блогера, в Москве гораздо труднее завести знакомства. В столице настолько много людей и возможностей, что многие предпочитают ограничивать общение и контакты. В Петербурге, наоборот, люди открыты и приветливы. И каждое знакомство здесь ценно.

"Я поняла, что в целом мне нравится в Москве, но я не вижу тут себя в будущем", – резюмировала блогер.

Ранее мы сообщали, какой город считается крепостью России с западных рубежей.