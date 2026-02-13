«Кресты» открывают двери: экскурсии по легендарной тюрьме Петербурга с марта

Комплекс «Кресты» признан памятником архитектуры.

Экскурсии по историческому комплексу бывшего СИЗО «Кресты» станут доступны уже в марте, сообщает ДК Лурье.

Организацией туров займётся частный образовательный проект ДК Лурье, получивший исключительное право на проведение прогулок с марта по август — до начала крупной реконструкции объекта. Уже открыта предварительная запись.

Маршрут внутри комплекса будет единым, но каждый гид предложит свой уникальный рассказ: от историй писателей, отбывавших здесь срок в разные эпохи, до «Крестов» как зеркала всей истории Петербурга, отметили в проекте.

Комплекс «Кресты», признанный архитектурным памятником, построили в 1890 году на набережной Невы.

Название пошло от формы двух главных корпусов в виде крестов, соединённых административным зданием с пятиглавым храмом на верхнем этаже.

С 1964 года это был следственный изолятор № 1. После запуска нового СИЗО в Колпине («Кресты-2») в декабре 2017-го всех заключённых перевели туда, а старое здание закрыли.

За более чем столетие узниками «Крестов» были многие известные фигуры, включая Николая и Льва Гумилёвых, Николая Заболоцкого, Льва Троцкого, Константина Рокоссовского, Георгия Жжёнова и Иосифа Бродского.