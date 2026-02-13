Не картофель, а урожайный подарок Судьбы: шпарит по 700 кг с 1 сотки даже в холодное лето – и фитофтора в пролете

Назван высокоурожайный сорт картофеля, устойчивый к фитофторе

Агроном Ксения Давыдова назвала сорт картофеля, который изумил огородников богатым урожаем и устойчивостью к фитофторе даже в холодное лето. С 1 сотки можно собрать до 700 килограммов крупных и вкусных клубней, которые отлично хранятся вплоть до следующего лета.

Описание сорта

По словам эксперта, речь идет о сорте "Гусар". Он был выведен отечественными селекционерами и допущен к выращиванию в 2017 году. При посадке между рядами нужно оставлять 40 сантиметров, между клубнями – 50 сантиметров. Кусты вырастают довольно высокими, устойчивы к засухе и не терпят переувлажнения. Сорт "Гусар" устойчив к золотистой нематоде, морщинистой мозаике и крайне редко поражается фитофторой. Но колорадские жуки его очень любят, поэтому важно следить и вовремя проводить обработку.

Урожайность

Первый урожай можно копать через 100-110 дней после появления всходов. Клубни вырастают крупными, с желтой кожурой, светло-желтой мякотью и с отменным вкусом. Их вес варьируется от 106 до 185 граммов. Однако некоторые огородники выращивали более крупные экземпляры. Картофель "Гусар" идеально подходит и для жарки, и для пюре. Урожайность в среднем составляет 532 килограмма с 1 сотки, но в Вологодской области удалось собрать около 700 килограммов.

Личный опыт дачников

Дачники оставляют о сорте картофеля "Гусар" исключительно положительные отзывы:

"Гусар" очень порадовал: совершенно не боится фитофторы. Урожай желтых и крупных клубней был такой, что вилами его не поднять". "Достаточно устойчив к фитофторозу и засухе. Вкус хороший". "С 1 килограмма выросло почти целое ведро картофеля. Некоторый был с ладонь. Вкусный. Очень понравился".

