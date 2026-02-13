Спасут ли отель и рестораны Главпочтамт? Что будет с историческим зданием в центре Петербурга

Спикер Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский в эфире радиостанции «Комсомольской правды» высказал надежду, что новый владелец представит стратегию развития Почтового квартала, подчеркнув: покупка исторического Главпочтамта не должна обернуться его деградацией и утратой значимости.
Этот памятник в центре города сменил хозяина в конце января 2026-го. ООО «Энергетическое межрегиональное холдинговое объединение» купило объект на торгах за 1,277 млрд рублей по ходатайству АО «Почта России».
Бельский отметил, что инвестор намерен опираться на концепцию, ранее проработанную с участием администрации и экс-вице-губернатора Евгения Елина (2019–2021).
Документ не изменился: он предусматривает многофункциональный комплекс с отелем, фудкортами и публичными пространствами.
Хотя дедлайны по подаче плана не установлены, чиновники ждут деталей проекта в ближайшее время.