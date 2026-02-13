Городовой / Город / Спасут ли отель и рестораны Главпочтамт? Что будет с историческим зданием в центре Петербурга
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Ладога под льдом: полный покров и морозные рекорды Город
Российский город, который легко спутать с Европой - смесь Германии, Польши и Скандинавии: есть что посмотреть Полезное
Самый западный и закрытый город России: суровый, но красивый – где находится и что в нем посмотреть Полезное
ЗакС Петербурга заблокировал бесплатную парковку у школ и больниц в центре Город
Когда сеять петунию на рассаду - Лунный календарь на февраль и март 2026 года: благоприятных дней мало Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Туризм Цветы Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Спасут ли отель и рестораны Главпочтамт? Что будет с историческим зданием в центре Петербурга

Опубликовано: 13 февраля 2026 23:00
 Проверено редакцией
Спасут ли отель и рестораны Главпочтамт? Что будет с историческим зданием в центре Петербурга
Спасут ли отель и рестораны Главпочтамт? Что будет с историческим зданием в центре Петербурга
Global Look Press / Semen Likhodeev / Russian Look
Главпочтамт сменил собственника в 2026 году. 

Спикер Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский в эфире радиостанции «Комсомольской правды» высказал надежду, что новый владелец представит стратегию развития Почтового квартала, подчеркнув: покупка исторического Главпочтамта не должна обернуться его деградацией и утратой значимости.​

Этот памятник в центре города сменил хозяина в конце января 2026-го. ООО «Энергетическое межрегиональное холдинговое объединение» купило объект на торгах за 1,277 млрд рублей по ходатайству АО «Почта России».

Бельский отметил, что инвестор намерен опираться на концепцию, ранее проработанную с участием администрации и экс-вице-губернатора Евгения Елина (2019–2021).

Документ не изменился: он предусматривает многофункциональный комплекс с отелем, фудкортами и публичными пространствами.

Хотя дедлайны по подаче плана не установлены, чиновники ждут деталей проекта в ближайшее время.​

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью