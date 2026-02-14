Кладем мясо в банку – и вкусная закуска готова: нежная, сочная и с жирком – лучше любой колбасы

Кулинарный блогер Наталья Атаманюк поделилась рецептом ароматной, нежной и сочной мясной закуски. Готовится очень просто, а получается настолько вкусной, что домочадцев с гостями за уши от нее не оттащить. Удачный вариант как для праздничного, так и для повседневного меню. Затмит любую колбасу.
Что потребуется:
- свинина, сало или грудинка – 1 килограмм;
- соль – 3 столовые ложки;
- черный перец – 1 чайная ложка;
- зубчик чеснока – 5 шт.;
- лавровый лист – 3 шт.
Как приготовить:
В первую очередь нужно промыть мясо, обсушить его бумажными полотенцами и сделать небольшие надрезы ножом. Чеснок нарезать тонкими пластинами и вставить их в надрезы. Смешать соль и перец. Тщательно натереть мясо получившейся смесью.
Уложить мясо в стеклянную банку, добавить лавровый лист. Если куски чересчур большие, их можно разрезать. Закрыть банку крышкой, но не очень плотно, чтобы выходил пар. Отправить ее в холодную духовку и томить при температуре 170 градусов в течение 3 часов до мягкости.
Если хочется более насыщенного и яркого вкуса, то можно смешать соль, перец, измельченный чеснок и любимые специи с небольшим количеством воды. Уложить мясо в банку и полить маринадом, чтобы он покрыл мясо. Поставить под гнет и убрать в холодильник на 12 часов.
Затем переложить все в кастрюлю, довести до кипения и томить 2-3 часа. Дать остыть, а после нарезать ломтиками. Получится очень ароматная, нежная и сочная мясная закуска.
Полезные советы
- Можно добавить немного меда для приятного сладковатого вкуса.
- Чем дольше маринуется мясо, тем насыщеннее будет его вкус.
- После приготовления лучше убрать мясо в холодильник на несколько часов. Так оно плотнее схватится.
