Кладем мясо в банку – и вкусная закуска готова: нежная, сочная и с жирком – лучше любой колбасы
Кладем мясо в банку – и вкусная закуска готова: нежная, сочная и с жирком – лучше любой колбасы

Опубликовано: 14 февраля 2026 00:12
 Проверено редакцией
Legion-Media
Рецепт сочной и нежной мясной закуски в банке 

Кулинарный блогер Наталья Атаманюк поделилась рецептом ароматной, нежной и сочной мясной закуски. Готовится очень просто, а получается настолько вкусной, что домочадцев с гостями за уши от нее не оттащить. Удачный вариант как для праздничного, так и для повседневного меню. Затмит любую колбасу.

Что потребуется:

  • свинина, сало или грудинка – 1 килограмм;
  • соль – 3 столовые ложки;
  • черный перец – 1 чайная ложка;
  • зубчик чеснока – 5 шт.;
  • лавровый лист – 3 шт.

Как приготовить:

В первую очередь нужно промыть мясо, обсушить его бумажными полотенцами и сделать небольшие надрезы ножом. Чеснок нарезать тонкими пластинами и вставить их в надрезы. Смешать соль и перец. Тщательно натереть мясо получившейся смесью.

Уложить мясо в стеклянную банку, добавить лавровый лист. Если куски чересчур большие, их можно разрезать. Закрыть банку крышкой, но не очень плотно, чтобы выходил пар. Отправить ее в холодную духовку и томить при температуре 170 градусов в течение 3 часов до мягкости.

Если хочется более насыщенного и яркого вкуса, то можно смешать соль, перец, измельченный чеснок и любимые специи с небольшим количеством воды. Уложить мясо в банку и полить маринадом, чтобы он покрыл мясо. Поставить под гнет и убрать в холодильник на 12 часов.

Затем переложить все в кастрюлю, довести до кипения и томить 2-3 часа. Дать остыть, а после нарезать ломтиками. Получится очень ароматная, нежная и сочная мясная закуска.

Полезные советы

  • Можно добавить немного меда для приятного сладковатого вкуса.
  • Чем дольше маринуется мясо, тем насыщеннее будет его вкус.
  • После приготовления лучше убрать мясо в холодильник на несколько часов. Так оно плотнее схватится.

Ранее мы сообщали, как приготовить ленивую самсу на скорую руку.

Автор:
Ольга Зайцева
Полезное
