Ленивая самса на скорую руку: нежная, сочная и мягкая, как пух – разлетается со стола за 1 минуту

Опубликовано: 13 февраля 2026 00:12
 Проверено редакцией
Рецепт ленивой самсы: быстро, просто и вкусно 

Кулинарный блогер Наталья Калнина поделилась рецептом ленивой самсы на скорую руку. Получается нежной, сочной и вкусной, просто тает во рту. Идеальна и для ужина, и для сытного перекуса. Домашние сметут такую самсу за 1 минуту и встанут в очередь за добавкой.

Что потребуется:

  • молоко – 130 миллилитров;
  • вода – 130 миллилитров;
  • яйцо – 1 шт.;
  • соль – 1/2 чайной ложки для теста и столько же для начинки;
  • мука – 400 граммов;
  • сливочное масло – 120 граммов;
  • куриное филе – 300 граммов;
  • луковица – 2 шт.;
  • черный перец – по вкусу;
  • кунжут – для посыпки.

Как приготовить:

В первую очередь нужно налить в миску воду, молоко, добавить яйцо, всыпать соль. Перемешать и ввести просеянную муку. Замесить тесто сначала в миске, а потом – на столе. Тесто должно быть не тугим, а мягким, слегка липнущим к рукам.

Дать тесту "отдохнуть" 15 минут, а затем раскатать его в тонкий пласт. Растопить сливочное масло и смазать им тесто. Сделать 5 надрезов с одного края, визуально разделив пласт на 3 части. Середина должна остаться целой. После сделать такие же надрезы с другого края и свернуть тесто, каждый раз загибая разрезанные края внутрь, к центру. Должна получиться слоеная прямоугольная заготовка. Убрать ее в холодильник.

Тем временем сделать начинку. Мелко нарезать куриное филе и лук, отправить в миску, посолить, поперчить и перемешать. Достать заготовку теста, раскатать в прямоугольник и разрезать на 8 квадратиков. Выложить начинку, закрепить края, чтобы получился треугольник, "пройтись" по краям вилкой. Выложить заготовки на противень, застеленный бумагой для выпечки. Смазать самсу яичным желтком с молоком и посыпать кунжутом. Выпекать в духовке при 180 градусах 40 минут.

Ранее мы сообщали, как приготовить мягкие, как пух ленивые пирожки.

Автор:
Ольга Зайцева
Полезное
