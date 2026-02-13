«Носорог» и бригады на старте: как Петербург готовится к снежным бурям

Трамвайные парки сформировали аварийные бригады и направили их в Службу пути для инструктажа.

В Санкт-Петербурге в ГУП «Горэлектротранс» провели тренировку по действиям во время снежных заносов. Об этом сообщили в пресс-службе компании: соответствующий приказ издал и.о. директора Константин Шостак.

Линейному персоналу предписано соблюдать особый скоростной режим, тщательно следить за стрелочными переводами и сразу уведомлять диспетчеров.

Прочие службы перешли на режим повышенной готовности: они отрабатывают чрезвычайные сценарии и уделяют особое внимание расчистке снега на ключевых точках.

Трамвайные депо создали аварийные группы и отправили их на инструктаж в Службу пути. Аварийно-восстановительный отряд «Носорог» выделил свою бригаду, а автобаза подготовилась к быстрому реагированию и поддержке в доставке аварийных команд. В манёврах задействовали 67 человек.