Блоха-киборг и другие открытия на каждом шагу: настоящая жемчужина недалеко от столицы – этот город перевернет ваше мироощущение

Опубликовано: 12 февраля 2026 23:16
Настоящая жемчужина недалеко от столицы

Тула представляет собой не только исторический центр производства пряников и оружия, но и город с богатым культурным и историческим наследием. За пределами стандартных туристических маршрутов находится множество уникальных локаций, которые позволяют в полной мере ощутить атмосферу города.

Для глубокого погружения в историю России рекомендуем посетить Ясную Поляну. Это место не только неразрывно связано с именем Льва Толстого, но и дарит уникальное ощущение гармонии с природой и течением времени.

Тульский Кремль является одной из ключевых достопримечательностей города. Однако его значение выходит за рамки обычной старинной крепости. Внутри Кремля расположен настоящий культурный центр Тулы.
Помимо исторического музея и музея оружия, на территории Кремля регулярно проводятся выставки, концерты и фестивали. В летний период, например, организуются концерты классической музыки под открытым небом.

Для тех, кто стремится погрузиться в гастрономическую культуру города, Музей тульского пряника предоставляет уникальную возможность не только ознакомиться с историей этого знаменитого лакомства, но и принять участие в создании собственного пряника.

Город изобилует оригинальными и необычными уличными скульптурами. В частности, в непосредственной близости от центрального стадиона, в начале проспекта Ленина, расположено монументальное кованое изваяние в стиле стимпанк, посвященное легендарному Левше и его подкованной блохе. В народе этот объект получил название «Блоха-киборг» из-за своего внушительного и несколько угрожающего вида.

Тула представляет собой нечто большее, чем просто исторический город. Это место, где каждый уголок хранит свою уникальную историю, а каждое новое открытие ждет на каждом шагу.

Татьяна Идулбаева
