1 ложка в лейку весной – и крыжовник больше не будет болеть: ягоды вырастут крупнее винограда и слаще меда
1 ложка в лейку весной – и крыжовник больше не будет болеть: ягоды вырастут крупнее винограда и слаще меда

Опубликовано: 12 февраля 2026 22:01
 Проверено редакцией
Legion-Media
Обязательная весенняя обработка крыжовника 

Опытный белорусский агроном Петр Ломонос в Telegram-канале Procvetok (18+) рассказал, чем нужно опрыскать крыжовник ранней весной, чтобы защитить его от вредителей и грибковых заболеваний. Ягод летом нарастет тьма: будут крупнее винограда и слаще сахарной ваты. Урожай побьет все рекорды.

По словам эксперта, уход за крыжовником надо начинать уже ранней весной. Ведь споры грибковых заболеваний, в том числе мучнистой росы, зимовали на побегах. Поэтому важно их удалить еще в марте, пока они не начали активно распространяться.

Для обработки куста можно использовать копеечный и в то же время эффективный состав. Для его приготовления потребуется:

  • пищевая сода – 1 столовая ложка;
  • горячая вода – 10 литров.

Указанные ингредиенты нужно смешать и перелить в лейку. Затем следует обильно полить куст крыжовника сверху так, чтобы раствор попадал на ветки.

Такую обработку необходимо проводить в начале марта: пока не распустились почки, ночи стоят морозные, а днем уже тепло. Перепад температуры от горячего содового раствора и холодного воздуха ликвидирует патогенные микроорганизмы и яйца вредителей.

Личный опыт дачников

Дачники поблагодарили эксперта за советы и поделились собственными способами обработки крыжовника ранней весной:

"А я просто обливаю ведром горячей воды каждый куст крыжовника и черной смородины. Результат всегда радует!"

"Я обрабатываю кусты крыжовника раствором железного купороса с добавлением лимонной кислоты. Это убирает все грибковые споры и кладки яиц вредителей".

"Весной обрабатываю ХОМом куст и землю. Вырезаю верхушки зараженных ветвей, они немного серебристого цвета с захватом здоровой древесины".

Ранее мы сообщали, чем подкормить смородину ранней весной.

Автор:
Ольга Зайцева
Полезное
