1 ложка в лейку весной – и крыжовник больше не будет болеть: ягоды вырастут крупнее винограда и слаще меда

Обязательная весенняя обработка крыжовника

Опытный белорусский агроном Петр Ломонос в Telegram-канале Procvetok (18+) рассказал, чем нужно опрыскать крыжовник ранней весной, чтобы защитить его от вредителей и грибковых заболеваний. Ягод летом нарастет тьма: будут крупнее винограда и слаще сахарной ваты. Урожай побьет все рекорды.

По словам эксперта, уход за крыжовником надо начинать уже ранней весной. Ведь споры грибковых заболеваний, в том числе мучнистой росы, зимовали на побегах. Поэтому важно их удалить еще в марте, пока они не начали активно распространяться.

Для обработки куста можно использовать копеечный и в то же время эффективный состав. Для его приготовления потребуется:

пищевая сода – 1 столовая ложка;

горячая вода – 10 литров.

Указанные ингредиенты нужно смешать и перелить в лейку. Затем следует обильно полить куст крыжовника сверху так, чтобы раствор попадал на ветки.

Такую обработку необходимо проводить в начале марта: пока не распустились почки, ночи стоят морозные, а днем уже тепло. Перепад температуры от горячего содового раствора и холодного воздуха ликвидирует патогенные микроорганизмы и яйца вредителей.

Личный опыт дачников

Дачники поблагодарили эксперта за советы и поделились собственными способами обработки крыжовника ранней весной:

"А я просто обливаю ведром горячей воды каждый куст крыжовника и черной смородины. Результат всегда радует!" "Я обрабатываю кусты крыжовника раствором железного купороса с добавлением лимонной кислоты. Это убирает все грибковые споры и кладки яиц вредителей". "Весной обрабатываю ХОМом куст и землю. Вырезаю верхушки зараженных ветвей, они немного серебристого цвета с захватом здоровой древесины".

