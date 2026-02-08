3 горсти под куст – и смородина вырастет крупнее винограда и слаще сахара: за ягодами веток не будет видно

Многие садоводы знают, что смородина просыпается раньше всех и начинает свою активность при 6 градусах тепла. Уже ранней весной, как только сходит снег, у ягодного кустарника набухают почки. Поэтому его принято подкармливать раньше остальных садовых культур. Автор Дзен-канала "Сад-огород Life" (18+) рассказала о натуральном удобрении, которое повысит урожайность и увеличит размер ягод.
По словам эксперта, подкормка состоит всего из двух ингредиентов: доломитовой муки и картофельного крахмала. В доломитовой муке есть карбонат кальция, который принимает участие в формировании косточек в ягодах. Чем больше в почве будет кальция, тем больше смородина завяжет ягод. Также "доломитка" богата магнием и железом. На 4 куста смородины понадобится 1 килограмм доломитовой муки.
Картофельный крахмал, в свою очередь, содержит калий, железо и витамины, которые увеличивают урожайность и препятствуют развитию патогенных микрорганизмов. Также в крахмале присутствуют фосфор и магний, которые отлично укрепляют корни. На 4 куста смородины потребуется 0,5 килограмма крахмала.
Для приготовления подкормки "доломитку" и крахмал нужно смешать и равномерно распределить полученное удобрение под кустами. Затем все присыпать торфом или перегноем.
Личный опыт дачников
Дачники поблагодарили эксперта за советы и поделились собственными рецептами подкормок смородины:
«Каждую весну в четырех местах по периметру куста закапываю по 3 горсти картофельных очисток и посыпаю древесной золой. Ягоды всегда крупные и сладкие».
«Я раньше как-то не подкармливала смородину. Был какой-то "старинный" сорт, который отлично сам плодоносил. К сожалению, его срок пришел. Посадила новые сорта, современные. И вот тут началось, то заболеет куст, то ягода мелкая. Приходится подкармливать».
«Я смешиваю 10 граммов сернокислого калия и 40 граммов суперфосфата и вношу такую подкормку под куст. Результат радует».
