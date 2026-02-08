Три капли — и через 10 минут ванна сверкает, как из глянцевого журнала: лучший лайфхак для домохозяек

В холодные серые дни так хочется окружить себя домашним теплом и чистотой. Однако даже в самой ухоженной ванной комнате настроение может испортить потускневшая ванна с неприятными разводами и налетом. Не нужно спешить покупать дорогостоящие чистящие средства — спасение кроется в простых препаратах, которые обычно хранятся в домашней аптечке.
Простой способ
Секрет эффективной очистки заключается в сочетании двух доступных антисептиков: 10% нашатырного спирта и 3% перекиси водорода. При смешивании они запускают химическую реакцию, которая успешно борется с известковым налетом и органическими загрязнениями, бережно относясь к эмали и акриловым поверхностям.
Чтобы приготовить раствор, достаточно соединить в неметаллической посуде 100 мл нашатырного спирта с 50 мл перекиси водорода — использовать смесь следует сразу после приготовления.
Безопасность
Перед началом уборки позаботьтесь о мерах предосторожности: наденьте резиновые перчатки и обеспечьте хорошее проветривание помещения, открыв дверь или включив вытяжку. Затем тщательно протрите ванну, удалив влагу, и равномерно распределите приготовленный раствор по загрязненным участкам с помощью губки или пульверизатора.
Если на поверхности заметен обычный налет, оставьте средство на 10–15 минут, отмечает "Pro Город Киров". В случае стойких пятен лучше приложить пропитанную раствором салфетку в качестве компресса на 20–30 минут. При этом важно не тереть поверхность, чтобы не повредить покрытие.
Лучший результат
По истечении нужного времени смойте раствор теплой водой и аккуратно протрите ванну мягкой тканью до полного высыхания. Крайне важно избегать использования металлических мочалок и абразивных порошков — они оставляют микроцарапины, которые впоследствии становятся местами скоплений грязи.
Чтобы эффект белизны сохранялся как можно дольше, после очистки нанесите на сухую поверхность ванны специальный полироль для сантехники или безабразивный автомобильный воск — особенно это актуально для акриловых поверхностей. Эти средства формируют водоотталкивающую пленку, благодаря которой капли воды легко скатываются, не оставляя следов и замедляя образование нового налета.
Ранее портал "Городовой" сообщал, как соль решает проблему вонючего холодильника.