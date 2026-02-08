Городовой / Полезное / Идеальный перекус на скорую руку: потратите 10 минут – а порций на месяц, приверженцы ПП оценят
Идеальный перекус на скорую руку: потратите 10 минут – а порций на месяц, приверженцы ПП оценят

Опубликовано: 8 февраля 2026 17:07
 Проверено редакцией
Legion-Media

Чтобы перекусить на бегу, необязательно тратить деньги на дорогие магазинные батончики с непонятным составом. Можно один раз приготовить их самостоятельно – и тогда полезный перекус всегда будет под рукой как минимум месяц. Рецептом поделилась автор портала «Лайфхакер» Дарья Полукарова.

Ингредиенты

Вам потребуются:

  • овсяные хлопья для варки – 3,5 стакана;
  • мука – ¼ стакана;
  • очищенные подсолнечные семечки – полстакана;
  • измельченный горький шоколад – 1 стакан;
  • кокосовая стружка – полстакана;
  • пакетик ванилина;
  • мед – 160 мл;
  • растительное масло – 120 мл.

Масло нужно брать без вкуса и аромата. Если соблюдаете диету – уберите из рецепта шоколад.

Способ приготовления

Заранее поставьте духовку разогреваться на 160 °C.

Перемешайте в одной емкости овсяные хлопья с мукой и шоколадом, кокосовой стружкой, семечками и ванилином. В другой емкости перемешайте растительное масло с медом и добавьте его к мучной массе.

Положите на противень пергаментную бумагу и смажьте ее маслом. Готовую смесь распределите по поверхности тонким слоем – с толщиной не больше 2,5 см. Выпекайте в течение 45 минут.

Аккуратно переложите мюсли на доску и уберите пергаментную бумагу. Подождите, пока они не остынут, и нарежьте коржики – формы и размеры на ваше усмотрение.

Храните домашние мюсли в плотно закрывающемся контейнере или в холодильнике.

Ранее портал "Городовой" опубиковал рецепт мини-пицц на скорую руку.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Полезное
