Идеальный перекус на скорую руку: потратите 10 минут – а порций на месяц, приверженцы ПП оценят

Чтобы перекусить на бегу, необязательно тратить деньги на дорогие магазинные батончики с непонятным составом. Можно один раз приготовить их самостоятельно – и тогда полезный перекус всегда будет под рукой как минимум месяц. Рецептом поделилась автор портала «Лайфхакер» Дарья Полукарова.
Ингредиенты
Вам потребуются:
- овсяные хлопья для варки – 3,5 стакана;
- мука – ¼ стакана;
- очищенные подсолнечные семечки – полстакана;
- измельченный горький шоколад – 1 стакан;
- кокосовая стружка – полстакана;
- пакетик ванилина;
- мед – 160 мл;
- растительное масло – 120 мл.
Масло нужно брать без вкуса и аромата. Если соблюдаете диету – уберите из рецепта шоколад.
Способ приготовления
Заранее поставьте духовку разогреваться на 160 °C.
Перемешайте в одной емкости овсяные хлопья с мукой и шоколадом, кокосовой стружкой, семечками и ванилином. В другой емкости перемешайте растительное масло с медом и добавьте его к мучной массе.
Положите на противень пергаментную бумагу и смажьте ее маслом. Готовую смесь распределите по поверхности тонким слоем – с толщиной не больше 2,5 см. Выпекайте в течение 45 минут.
Аккуратно переложите мюсли на доску и уберите пергаментную бумагу. Подождите, пока они не остынут, и нарежьте коржики – формы и размеры на ваше усмотрение.
Храните домашние мюсли в плотно закрывающемся контейнере или в холодильнике.
