Не цветок, а подарок: почему хлорофитум должен расти в каждом доме - 3 сакральные причины
Опубликовано: 8 февраля 2026 16:28
 Проверено редакцией
Этот скромный зеленый питомец, без сомнения, знаком каждому цветоводу. Его часто можно увидеть в самых разных местах: от шумных торговых центров и школьных коридоров до уютных офисов и домов. Речь идет о хлорофитуме. Это растение, несмотря на свою простую внешность, обладает удивительными свойствами. И что самое приятное, вырастить его под силу даже самому неопытному цветоводу, считает эксперт канала "Цветущий фикус".

Фильтр для воздуха

Главное достоинство хлорофитума – его отличная способность очищать воздух. Ни одно другое растение не справится с этой задачей так эффективно и качественно. Он буквально "поглощает" вредные вещества (углекислый газ, ацетон, формальдегиды), делая воздух в комнате значительно чище и свежее.

Хорошая примета

Но это еще не все! Согласно народным поверьям, зеленый питомец способен принести в дом покой и уют. Недаром его часто называют "семейным счастьем". Считается, что в доме, где растет хлорофитум, царит гармония, а члены семьи реже ссорятся и спорят.

Важный совет

Если в вашем доме воздух пересушен, обязательно заведите хлорофитум. В таких условиях он не только создаст полезный микроклимат, но и поможет облегчить состояние при простуде.

"Хлорофитум - мой любимый цветок. Неприхотливый и милый. "Деток" его я раздарила всем друзьям и знакомым. К подкормкам он отзывчив и легко переносит как переувлажнение, так и кратковременную засуху. Замечательный питомец с невероятной пользой для дома", - рассказала Ирина из Казани.

Автор:
Анастасия Чувакова
Полезное
