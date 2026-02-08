Каким предстаёт Петербург в поэме Пушкина «Медный всадник»?

Петербург в «Медном всаднике» — не просто место действия. Это живой, противоречивый персонаж, который то блистает имперским величием, то оборачивается холодной, равнодушной силой, ломающей судьбы. Пушкин создаёт образ города‑парадокса, где красота граничит с угрозой, а порядок — с хаосом.

Два лика одного города

Город‑триумф (вступление)

В первых строках Петербург — воплощение воли Петра и победы человека над природой. Это парадный фасад империи: упорядоченный, блестящий, словно застывший в торжественном марше. Пушкин не скрывает восхищения — пять раз повторяет «люблю», но интонация скорее напряжённая, чем ликующая.

Город‑стихия (наводнение)

Когда Нева вырывается из гранитных оков, Петербург преображается. Исчезают «золотые небеса», наступает «мгла ненастной ночи». Вода здесь — не просто природное явление. Это метафора подавленной воли, которая вдруг прорывается, напоминая: город построен «на костях», на насилии над природой и людьми.

Петербург как символ власти

Ключевой образ поэмы — Медный всадник:

Он неподвижен, вечен, возвышается над бурей.

Его «простертая рука» — знак неумолимой государственной воли, которая не замечает отдельных судеб.

В сцене погони он превращается в чудовище, преследующее Евгения: город‑система пожирает того, кто осмелился ей противостоять.

Так Пушкин показывает двойственность Петербурга: с одной стороны — чудо архитектуры, «полнощных стран краса и диво», с другой — машина власти, где человек — лишь винтик.

В итоге Петербург в «Медном всаднике» — это мифологический образ России: прекрасная, грозная, неукротимая сила, которая возвышает и губит, созидает и разрушает. Город, где величие и трагедия сплетены навсегда.

