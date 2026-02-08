Ваша кошка получит психотравму и впадет в депрессию: опасность безобидной игрушки – эксперты предостерегают

Многие владельцы кошек играют с питомцами лазерной указкой. Казалось бы, идеальное времяпровождение: кошка носится по квартире и тренирует мышцы, а хозяин лежит на диване и отдыхает. Однако фелинолог Галина Монахова в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила, что такая игра может привести к серьезным негативным последствиям, связанным с психикой животного.

Вред лазерной указки для кошки

Игры с лазерной указкой нарушают природный охотничий цикл кошки, который в нормальных условиях должен включать 4 этапа:

выслеживание добычи;

погоня;

захват;

поедание.

Как только охотничий цикл завершается, кошка испытывает удовлетворение. А игры с лазерной указкой не могут подарить животному это чувство.

Если кошка раз за разом не может поймать эту маленькую точку, у нее возникают психологические проблемы. Постоянный стресс рискует привести к хронической фрустрации и другим негативным последствиям – апатии, агрессии или навязчивому поведению.

К тому же кошки – довольно умные животные: они поймут, что гонятся за точкой бессмысленно, и другие, нормальные игры с хозяином тоже перестанут вызывать у них интерес.

Какие игры полезны для кошек

Вместо лазерной указки лучше играть с игрушками, которые кошка может поймать, захватить и «съесть»: мягкие реалистичные мышки, мячики, удочки с перьями.

Находчивые хозяева придумывают и другие «развивайки». Например, можно взять коробку из-под яиц, положить в ячейки по паре гранул сухого корма или других полезных вкусняшек и дать кошке достать их лапкой.

Другой вариант – взять коробку из-под обуви, вырезать в крышке и по бокам дырки в форме круга и полукруга, а внутрь положить лакомства.

Также можно взять бумажный стаканчик, сделать по бокам дырки и продеть веревочку. Сам стаканчик подвесьте за ножки стульев горизонтально, внутрь положите сухой корм или другие лакомства. Кошка должна догадаться, что ей придется перевернуть стаканчик, чтобы добраться до вкусняшек.

