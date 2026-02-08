Городовой / Полезное / Как финны делают теплый пол: даже в -36°C ходят босиком - без труб и электроматов 
Как финны делают теплый пол: даже в -36°C ходят босиком - без труб и электроматов 

Опубликовано: 8 февраля 2026 17:45
 Проверено редакцией
legion-media

Для жителей северных регионов вопрос утепления дома выходит на первый план. Например, финны выработали эффективные методы сохранения тепла. Один из ключевых элементов - конструкция теплого пола.

Финская технология позволяет обойтись без электрических или водяных систем подогрева. В результате пол остается теплым даже в сильные морозы.

В Финляндии более 70 лет подавляющее большинство домов строят с полами по грунту на утепленной ленте. Однако традиционная финская система утепления полов (до 1962 года) тоже доказала свою эффективность.

Конструкция финского теплого пола (сверху вниз):

  • фанера (черновой пол);
  • брусок толщиной 48–50 мм с перекрестно уложенной теплоизоляцией;
  • лаги толщиной 200 мм с двумя слоями утеплителя (по 100 мм каждый);
  • фанера.

Общая толщина утепляющего "пирога" составляет минимум 250 мм, однако специалисты рекомендуют доводить ее до 300 мм для максимальной эффективности.

Ключевые особенности финской технологии

Главное отличие от российских методов не столько в толщине слоев, сколько в качестве материалов и подходе к монтажу. Финны используют каменную вату плотностью 90-110 кг/м³.

Такой материал не продувается, легко монтируется (ставится в распор и плотно прилегает к лагам) и не привлекает грызунов. Кроме того, финны предпочитают плитный материал (например, «Парок») вместо рулонного утеплителя плотностью 12-25 кг/м³.

"Да, дорого! Хотите теплый пол, экономить нельзя. Хорошее утепление - это инвестиция в платежку за газ", - заключил автор блога "Стеклянная сказка".

Ранее "Городовой" рассказал, что натяжные потолки больше не в тренде. Теперь их заменяют четыре современные альтернативы.

Автор:
Евгения Сухова
