Как финны делают теплый пол: даже в -36°C ходят босиком - без труб и электроматов 

Новости по теме

Вымыла пол соленой водой - и ахнула: что заметила моя семья на следующий день

Перейти

1 таблетка в воду - и под корень: как заставить спатифиллум зацвести за 1 полив

Перейти

Соседей больше не слышно: без ремонта и мастеров — эффективная шумоизоляция пола

Перейти

Города Финляндии знают толк в завтраках: я пробую этот старинный рецепт и заявляю — это лучшая замена стопочным блинам

Перейти

Смешиваю тертый картофель с этим овощем, спустя пол часа зову семью на вкуснейшие драники

Перейти