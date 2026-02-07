Городовой / Полезное / Ухаживаете за котом только вы – а он вас избегает? Сделайте так – и станете его единственным любимчиком
Ухаживаете за котом только вы – а он вас избегает? Сделайте так – и станете его единственным любимчиком

Опубликовано: 7 февраля 2026 12:15
 Проверено редакцией
Legion-Media

Ветеринар высшей категории Шеляков Михаил Александрович рассказал, по каким критериям кошки выбирают себе любимчиков. Лидером для них становится человек, чье поведение стабильно и предсказуемо. Важно, чтобы он уважал личные границы животного и не навязывал ему свою компанию. Для кошки значение имеют и невербальные сигналы – такие как спокойная интонация, плавные и неторопливые движения.

Запахи тоже играют не последнюю роль: сильные духи, сигареты и алкоголь – то, из-за чего питомец может начать вас избегать. Эволюция этих хищников нацелена на маскировку, поэтому кошки стараются ничем не пахнуть. Любой резкий запах для животного – сильный стресс.

Таким образом, чтобы стать любимчиком у своего кота, недостаточно его кормить, поить, чистить лоток и возить к ветеринару. Также важно:

  • не навязывать контакт, а ожидать инициативы от питомца;
  • уважать его личные границы;
  • говорить спокойным голосом;
  • избегать физического наказания (окриков, шлепков);
  • вести себя предсказуемо;
  • избавиться от резких запахов.

Если кто-то из домочадцев полностью ухаживает за котом, но при этом нарушает его личные границы – а кто-то в упор не замечает хвостатого, питомец может выбрать себе в лидеры именно второго. Обидно? Да, но вполне объяснимо, а главное – понятно, как исправить ситуацию.

Ранее на портале "Городовой" рассказали, как подружить двух кошек в однушке.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Полезное
