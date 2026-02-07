Ухаживаете за котом только вы – а он вас избегает? Сделайте так – и станете его единственным любимчиком

Ветеринар высшей категории Шеляков Михаил Александрович рассказал, по каким критериям кошки выбирают себе любимчиков. Лидером для них становится человек, чье поведение стабильно и предсказуемо. Важно, чтобы он уважал личные границы животного и не навязывал ему свою компанию. Для кошки значение имеют и невербальные сигналы – такие как спокойная интонация, плавные и неторопливые движения.
Запахи тоже играют не последнюю роль: сильные духи, сигареты и алкоголь – то, из-за чего питомец может начать вас избегать. Эволюция этих хищников нацелена на маскировку, поэтому кошки стараются ничем не пахнуть. Любой резкий запах для животного – сильный стресс.
Таким образом, чтобы стать любимчиком у своего кота, недостаточно его кормить, поить, чистить лоток и возить к ветеринару. Также важно:
- не навязывать контакт, а ожидать инициативы от питомца;
- уважать его личные границы;
- говорить спокойным голосом;
- избегать физического наказания (окриков, шлепков);
- вести себя предсказуемо;
- избавиться от резких запахов.
Если кто-то из домочадцев полностью ухаживает за котом, но при этом нарушает его личные границы – а кто-то в упор не замечает хвостатого, питомец может выбрать себе в лидеры именно второго. Обидно? Да, но вполне объяснимо, а главное – понятно, как исправить ситуацию.
Ранее на портале "Городовой" рассказали, как подружить двух кошек в однушке.