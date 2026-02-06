Кошки подружатся даже в однушке: зоопсихолог Баландина раскрыла все тайны взаимодействия хвостатых

Представьте: вы съезжаетесь со своей второй половинкой, но у вас есть кот – и у партнера есть кот. Как подружить двух своенравных животных в условиях ограниченного пространства? Оказывается, это вполне посильная задача: зоопсихолог Евгения Баландина пошагово рассказала, как подготовить квартиру к приезду хвостатых.

Шаг №1: Организуйте источники воды

Учитывайте предпочтения кошек: одни любят пить из фонтанчиков, другие – из чашек, третьи – из стаканов. Источников воды должно быть минимум на 1 больше, чем кошек: то есть если в квартире будут жить 2 кошки, источников воды должно быть не меньше трех. Располагаться они должны подальше от лотка и мисок с кормом в разных частях квартиры.

Шаг №2: Организуйте источники еды

Кошки предпочитают есть в одиночестве, поэтому миски должны быть подальше друг от друга. На этом этапе тоже учитывайте предпочтения животных: например, одни едят на подоконнике, другие – на полу.

Кстати, желательно не оставлять корм в свободном доступе, даже если ваш или другой питомец спокойно питался по этой системе. Во-первых, если у того или иного животного лечебный рацион, переедать ему нельзя. А во-вторых, у кошек может возникнуть скрытая конкуренция: они будут постоянно следить за мисками, попытаются контролировать пищевой ресурс, и как результат – в их взаимоотношениях возрастет напряжение.

Шаг №3: Расставьте лотки

Как и с источниками воды, их должно быть больше, чем кошек, минимум на 1. То есть для двух питомцев – не меньше трех лотков, причем подальше друг от друга и в спокойных, уединенных местах.

Шаг №4: Организуйте места для сна, отдыха и просто наблюдений

Здесь вариантов масса: в ход пойдут лежанки, полочки, кошачьи домики. Есть и бюджетные альтернативы – полки шкафов, корзинки, магазинные коробки. Калькулятор тот же: двое кошек – не меньше трех мест для отдыха.

И запомните: если кошка лежит на таком месте, не трогайте ее и не беспокойте, иначе вместо чувства безопасности животное будет испытывать постоянное напряжение.

Шаг №5: Расставьте когтеточки

Для двух кошек – не меньше трех когтеточек, для трех кошек – не меньше четырех и т. д. Когтеточки нужны не только для когтей: благодаря им кошки помечают свою территорию и сбрасывают стресс.

Воспользуйтесь этими советами, и тогда даже в небольшой квартире вы сможете добиться как минимум нейтрального сожительства.

