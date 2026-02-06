Часовня на Смоленке и новые храмы: Петербург празднует День своей блаженной покровительницы

6 февраля православные отмечают День памяти святой блаженной Ксении Петербургской — ключевой духовной заступницы Санкт-Петербурга. Губернатор Александр Беглов обратился к петербуржцам по этому поводу.

Он подчеркнул, что образ Ксении давно стал всемирно известным, выходя далеко за границы города. В ее честь освящены храмы и монастыри не только в России, но и за рубежом, на разных континентах.

В Петербурге недавно открылись новые церкви святой, включая расположенные на Лахтинской улице и в Шушарах.

Еще при жизни ее почитали представители всех слоев общества. Имя Ксении вошло в городские сказания и легенды.

Ходя по петербургским улицам, она поддерживала обездоленных, утешала страдающих и распространяла среди людей веру, добро и милосердие.

Часовня на Смоленском кладбище привлекала паломников задолго до ее официального причисления к лику святых. Туда шли во время блокады и в эпоху притеснений веры. И по сей день к блаженной Ксении не иссякает поток молящихся с надеждой и молитвами.

В день памяти святой в храме Смоленской иконы Божией Матери на Васильевском острове и во всех церквях, ей посвященных, совершаются особенно праздничные службы.