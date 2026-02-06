Городовой / Город / Петербургский безбилетник: актер из «Брата» Артур Арутюнян скончался за неделю до юбилея
Петербургский безбилетник: актер из «Брата» Артур Арутюнян скончался за неделю до юбилея

Опубликовано: 6 февраля 2026 13:30
 Проверено редакцией
Городовой ру

В Санкт-Петербурге на 69-м году жизни ушёл из жизни актёр Артур Арутюнян. Об этом сообщила его бывшая жена Валентина Коновалова.

«Артур Арутюнян умер сегодня вечером, 5 февраля 2026 года. Инфаркт», — написала Коновалова на портале «Кино-театр.ру».

Актёр появился на свет 12 февраля 1957 года. Он окончил Ереванский театральный институт и с 1990-х обосновался в Петербурге, где работал. Фильмография Арутюняна невелика, но содержит яркие роли.

Особую популярность ему принесла работа в культовом фильме Алексея Балабанова «Брат» (1997), где он сыграл улыбчивого пассажира трамвая, отказавшегося платить за поездку.

Кроме того, Арутюнян снялся в детективе «Гений» (1991) с Александром Абдуловым и Иннокентием Смоктуновским, а также в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила».

Артур Арутюнян умер вечером 5 февраля 2026 года, за несколько дней до своего 69-летия.

Автор:
Юлия Аликова
