Петербургский безбилетник: актер из «Брата» Артур Арутюнян скончался за неделю до юбилея

Новости по теме

Москва аж сияет, а Петербург — мрачный: почему в «Брате» и «Брате 2» Балабанова столицы так отличаются

Перейти

Хитрый трюк Хабенского: он не знал язык, но получил роль Экстерминатора — вот как надо брать Голливуд, пока ты еще учишься

Перейти

Завтрак вундеркиндов - овощи да фрукты? Нет: вот что ест Алиса Теплякова и ее десять братьев и сестер

Перейти

Эти продукты в поезд брать нельзя: из-за них закрывают туалеты у перрона

Перейти

Был брат да сплыл: какие города разорвали побратимство с Петербургом, а кто остался

Перейти