От скандалов с наркотиками до судов за бренд: как Ксения Собчак стала единственной хозяйкой ресторана на корабле в Петербурге

Ксения Собчак теперь единолично владеет рестораном на судне «Летучий голландец» у Мытнинской набережной в центре Петербурга.

С 3 февраля 100% ООО «Манила», управляющего заведением Veter, принадлежит ей, указано в ЕГРЮЛ.

Ресторан открылся в 2023 году как совместный проект Собчак с московским ресторатором Антоном Пинским — изначально его доля была 85%.

В ноябре 2025-го Пинский покинул проект, и до февраля его доли числились как вклад ООО в уставный капитал.

Операционный директор Pinskiy&Co Владимир Шамановский сообщил «Фонтанке», что компания вышла из проекта из-за спора с арендодателем: собственники потребовали провести ремонт корабля за их счет на 50 млн рублей.

Ресторан закрылся осенью 2025-го, и владельцы объявили о переезде в новое место.

В сентябре 2025-го на VIP-вечеринке в ресторане полиция задержала пятерых после обысков: поводом стали сведения о закрытом мероприятии с наркотиками, изъяли пакетики с кокаином и марихуаной.

В марте 2025-го суд обязал «Манилу» убрать знак Veter из названия и выплатить 1 млн рублей Вере Абель, зарегистрировавшей его в 2018-м.

В январе 2026-го Суд по интеллектуальным правам по встречному иску разрешил ресторану использовать знак в ряде категорий, пишет РБК.