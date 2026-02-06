Единая система такси 2026: Петербург готовится к революции перевозок

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга опубликовал итоги деятельности на рынке легковых такси в 2025 году. Ключевым успехом стал рост количества легальных машин: за год в реестр включили около 20 тысяч автомобилей, доведя общий парк до почти 67 тысяч. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Средний возраст городских такси — 5,5 года, что обеспечивает большую безопасность и удобство для пассажиров. В 2025 году комитет получал свыше 160 обращений по перевозкам ежедневно, а всего обработал более 57,5 тысячи заявок — на 18% больше, чем годом ранее.

Это свидетельствует о повышении доверия к государственным сервисам в сфере такси. Для людей с ограниченными возможностями действовали 27 перевозчиков с флотом около 1,5 тысячи машин, из которых 39 оснащены специальными подъемниками.

В минувшем году активно разрабатывалась Единая государственная информационная система такси для Петербурга — её ввод в эксплуатацию намечен на 2026 год.

Платформа автоматизирует оформление документов, ускорит рассмотрение обращений, обеспечит мониторинг дорожной обстановки в реальном времени и усилит контроль за безопасностью поездок.

Кроме того, комитет запустил проект «Идеальный таксопарк», создав рекомендации для перевозчиков. Эти материалы помогают корректно вести документацию и минимизировать нарушения.