Входящий звонок и сброс: кто так делает и зачем - объяснение эксперта

Мы ежедневно получаем десятки звонков, но иногда среди них встречаются довольно странные: вызов длится пару секунд, а затем сбрасывается. При этом номер не определяется.

Некоторые люди сразу же хотят перезвонить, особенно если ждут звонок от клиента, курьера или службы доставки. Однако на том конце "провода" может находиться мошенник, сообщает "Pochinka_blog".

Почему такие звонки — повод для настороженности?

На первый взгляд, короткий сброс вызова не несет угрозы, поскольку личные данные не попали в лапы злоумышленников. Но именно в этом и заключается хитрость мошенников.

Их цель — не поговорить с вами, а заставить вас перезвонить. Такой подход позволяет им сэкономить время, охватить максимальное число абонентов и выбрать «живые» номера для дальнейших манипуляций.

Как развиваются события после пропущенного звонка?

Если вы перезваниваете незнакомцу, ваш номер попадает в базу как «активный». В дальнейшем вы можете стать мишенью для агрессивных рекламных обзвонов или более изощренных мошеннических схем.

Также вам могут ответить и попытаться вовлечь в диалог. В таком случае аферисты просят назвать личные данные, код из СМС или пройти «проверку безопасности».

Кроме того, номер, на который вы перезвоните, может оказаться платным. Вас будут удерживать на линии под предлогом «выгодных предложений», в то время как счет растет с каждой минутой.

Как защитить себя от подобных уловок?

Специалисты рекомендуют воспользоваться услугой «умного автоответчика». Звонок принимаете не вы, а искусственный интеллект. Он записывает разговор и присылает вам расшифровку. Так вы узнаете, кто звонил и с какой целью, и сможете решить, стоит ли перезванивать.

Также можно установить приложение‑определитель номеров. Программы вроде NumBuster или Getcontact сверяют входящий номер с базами данных, где пользователи отмечают спам, мошенничество и рекламу. Вы сразу увидите предупреждение, если номер связан с подозрительной активностью.

Еще один способ - проверить номер вручную. Если вы сомневаетесь в подлинности звонка, просто введите номер в поисковик. Существует множество сайтов, где люди делятся информацией о подозрительных вызовах.

Ранее "Городовой" назвал шесть причин, по которым люди переходят на кнопочные телефоны.