Даже 100-километровые пробки не взбесят: лайфхак от психолога – и никаких нервных срывов

Психолог Ирина Грекова рассказала, как быстро успокоить нервы, если вы попали в пробку и стоите на месте. Оказывается, стресс от осознания того, что в пути придется провести гораздо больше времени, сразу снижается от планирования бытовых дел.

Планирование дня вернет вам чувство контроля над жизнью. К тому же это просто полезно, ведь вы эффективно распределите свое время, установите приоритетные задачи и проживете день продуктивнее. Заниматься этим можно как в уме, так и в электронном/бумажном ежедневнике.

Чем еще заняться в пробке: 5 идей на все случаи жизни

Чтобы отвлечься и не нервничать из-за заторов, попробуйте следующее:

Сделайте гимнастику. Даже сидя можно провести разминку для шеи и плеч, сделать зарядку для глаз, наклониться влево-вправо, прогнуться в пояснице и выполнить упражнение «вакуум» для стройного живота. Включите аудиокнигу или познавательную лекцию. Погружаться в другой мир и узнавать что-то новое можно не только в свободное от работы и домашних дел время – но и в пробке. Главное, не забывать, где вы находитесь, чтобы вовремя тронуться вперед и не задерживать водителей сзади. Позвоните родным и близким. Поговорите с родителями, ребенком или другом, поинтересуйтесь их здоровьем, обменяйтесь новостями – и просто лишний раз скажите им, как много они значат в вашей жизни. Почистите память телефона. Удалите неиспользуемые приложения, ненужные фото и видео, очистите мессенджеры. Полезно просканировать подписки в Телеграме и удалить ненужные каналы. Включите любимую песню. Этот способ гарантированно повысит настроение и отвлечет от мрачных мыслей – особенно если рядом никого нет и можно от всей души подпевать любимому исполнителю.

