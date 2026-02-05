Штрафы на парковках сократились на 54%: Петербург едет в метро

В Санкт-Петербурге количество нарушений на платных парковках в центральных районах сократилось более чем вдвое. Власти объясняют это дифференцированными тарифами и удорожанием стоянки.
За ноябрь и декабрь 2025 года фиксировалось на 54% меньше случаев неоплаты парковки, чем в тот же период 2024-го. В январе 2026 года снижение продолжается.
Цели мер
В Смольном подчеркивают, что рост тарифов направлен на перераспределение трафика в историческом центре. Дорогие парковки побуждают водителей с долгим визитом переходить на метро и автобусы.
Результаты изменений
Парковочные места используются эффективнее: в центре прибавилось свободных, а сессий стоянки стало на 20–30% меньше. Это разгрузило дороги.