Почему Петербург переименовали в Ленинград?
Почему Петербург переименовали в Ленинград?

Опубликовано: 5 февраля 2026 17:50
 Проверено редакцией
ленинград, вывеска
Почему Петербург переименовали в Ленинград?
Global Look Press/ Belkin Alexey

Переименование Петербурга в Ленинград — не просто смена таблички на карте, а отражение сложнейшего перелома в истории страны. Это былачасть масштабной волны переименований, охватившей Советскую Россию в 1920‑е годы. Город, носивший имя святого Петра и российской империи, должен был обрести новое имя — в честь вождя революции.

Почему именно Ленинград?

26 января 1924 года, спустя девять дней после смерти Владимира Ильича Ленина, II Всесоюзный съезд Советов удовлетворил ходатайство Петроградского совета. Решение было символичным: город, где разворачивались ключевые события революции 1917 года, теперь носил имя её лидера.

Интересно, что сам Ленин к переименованию отношения не имел: он никогда не жил в Петрограде как глава государства, а его связь с городом была скорее идейной. Но для большевиков это и было главным — создать миф, в котором географические названия становились частью идеологической мозаики.

Что стояло за решением?

Переименование стало частью большого проекта по «переписыванию» пространства. Улицы, площади, города — всё получало новые имена, чтобы стереть память о монархическом прошлом и закрепить революционные ценности.

Любопытные детали

  • Спорное решение. Даже среди партийного руководства не было единодушия. Некоторые считали, что имя Ленина должно быть увековечено иначе — например, через названия институтов или площадей. Но победила идея «города‑памятника».
  • Не первое переименование. Город уже менял имя: в 1914 году, на волне антигерманских настроений, Санкт‑Петербург стал Петроградом. Так что к 1924 году он уже дважды сменил название за одно десятилетие.
  • Память в деталях. Даже после переименования в быту многие продолжали называть город «Петербургом» или «Питером». Это неофициальное имя жило параллельно с официальным, напоминая о глубине исторической памяти.
  • Возвращение имени. В 1991 году, после референдума, городу вернули историческое название — Санкт‑Петербург. Это стало символом отказа от советской символики и попытки восстановить связь с дореволюционным прошлым.
Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
