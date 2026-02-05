Почему Петербург переименовали в Ленинград?

Переименование Петербурга в Ленинград — не просто смена таблички на карте, а отражение сложнейшего перелома в истории страны. Это былачасть масштабной волны переименований, охватившей Советскую Россию в 1920‑е годы. Город, носивший имя святого Петра и российской империи, должен был обрести новое имя — в честь вождя революции.

Почему именно Ленинград?

26 января 1924 года, спустя девять дней после смерти Владимира Ильича Ленина, II Всесоюзный съезд Советов удовлетворил ходатайство Петроградского совета. Решение было символичным: город, где разворачивались ключевые события революции 1917 года, теперь носил имя её лидера.

Интересно, что сам Ленин к переименованию отношения не имел: он никогда не жил в Петрограде как глава государства, а его связь с городом была скорее идейной. Но для большевиков это и было главным — создать миф, в котором географические названия становились частью идеологической мозаики.

Что стояло за решением?

Переименование стало частью большого проекта по «переписыванию» пространства. Улицы, площади, города — всё получало новые имена, чтобы стереть память о монархическом прошлом и закрепить революционные ценности.

Любопытные детали