Об этом не расскажут экскурсоводы: не Эрмитаж и не Кунсткамера – вот в какие 4 музея стоит сходить на выходных

В Санкт-Петербурге есть немало интересных музеев, которые не входят в обязательный туристический минимум. Эксперты обучающей компании Smapse рассказали о музеях, которые понравятся как гостям Северной столицы, так и ее местным жителям.

Музей йоги Sanskar

Это первый в России музей подобной направленности – его открыли совсем недавно, в 2025 году. В 4 тематических залах размещены более сотни экспонатов. Тексты, артефакты, звуковое и световое сопровождение погрузят вас в спокойный медитативный мир, который раскрывается через образы, атмосферу и мудрые изречения.

Вы начнете свое путешествие от истоков учения и до его современных интерпретаций, ознакомитесь с уникальными рукописями и атрибутами для медитаций, а также увидите, насколько сильно йога связана с культурой Индии.

Музей звука

Это хранилище инструментов, созданных современными музыкантами, графических нотаций и объектов саунд-арта. Главная фишка – Карта звуков Санкт-Петербурга. Это географическая карта с информацией о звуковых характеристиках разных локаций. Благодаря карте звуков вы услышите звуковой портрет города, а Санкт-Петербург в этом смысле уникален благодаря множеству необычных акустических точек.

Также в музее нередко организуют концерты импровизированной и электронной музыки, мастер-классы и тематические лекции.

Музей гигиены

Располагается в старинном особняке, поэтому уже на входе вы попадете в своеобразную машину времени. Вы узнаете, как в разные периоды люди учились справляться с болезнями и сдерживать эпидемии. Среди интересных экспонатов – блоха, увеличенная в тысячи раз от своего натурального размера, говорящее сердце, которое объясняет, как оно работает, и макет «Собака Павлова» с объяснением условных рефлексов.

Заканчивается путешествие походом в анатомический зал, где вы увидите органы и системы организма и поймете, как развиваются болезни и как можно этого избежать.

Музей криптозоологии «Бестиарий»

Если вы любите мифы, сказочных существ и монстров, вам однозначно сюда. Вы увидите русалку, вампира, единорога, вольпертингера (рогатого зайца), злого духа вендиго и многих других персонажей. Кстати, в этом музее можно отметить день рождения – отличный вариант для семей с детьми. Также здесь проводятся захватывающие квесты.