Одобрено преображение пансионата «Заря»: бассейн, столовая и парки

Опубликовано: 5 февраля 2026 19:00
Городовой ру

Проект строительства и благоустройства на территории социально-оздоровительного центра «Пансионат «Заря» в поселке Репино получил согласование.

На участке возведут новые корпуса для разных целей, как сообщает пресс-служба Комитета по градостроительству и архитектуре.

Появятся спальные корпуса, приемно-восстановительный блок, административно-досуговый и административно-хозяйственный комплексы, а также здание со столовой, корпус с бассейном, контрольно-пропускной пункт, котельная и насосная станция.

Территорию комплексно благоустроят и озеленят, добавив беседки, парковки, зоны отдыха, спортивные и детские площадки.

Существующие здания сохранят, обустроят проезды и тротуары для удобного транспортного и пешеходного сообщения, не повреждая зеленые насаждения, рельеф и гидрологию участка, уточняет ведомство.

Автор:
Юлия Аликова
Город
