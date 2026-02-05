Одобрено преображение пансионата «Заря»: бассейн, столовая и парки

Проект строительства и благоустройства на территории социально-оздоровительного центра «Пансионат «Заря» в поселке Репино получил согласование.
На участке возведут новые корпуса для разных целей, как сообщает пресс-служба Комитета по градостроительству и архитектуре.
Появятся спальные корпуса, приемно-восстановительный блок, административно-досуговый и административно-хозяйственный комплексы, а также здание со столовой, корпус с бассейном, контрольно-пропускной пункт, котельная и насосная станция.
Территорию комплексно благоустроят и озеленят, добавив беседки, парковки, зоны отдыха, спортивные и детские площадки.
Существующие здания сохранят, обустроят проезды и тротуары для удобного транспортного и пешеходного сообщения, не повреждая зеленые насаждения, рельеф и гидрологию участка, уточняет ведомство.