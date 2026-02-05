Городовой / Город / Петербургская полиция выявила нелегальный алкогольный бум
Петербургская полиция выявила нелегальный алкогольный бум

Опубликовано: 5 февраля 2026 21:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Roman Naumov / URA.RU

Петербургская полиция активно борется с нелегальной торговлей алкоголем, организуя рейды для пресечения подобных нарушений.

Особый акцент делается на круглосуточных магазинах, где спиртное реализуют в ночное время. Эту информацию предоставили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

За минувшие три месяца стражи порядка выявили 291 нарушение, связанных с оборотом алкогольной продукции.

В ходе оперативных действий из нелегального оборота изъяли 3627 литров спиртных напитков и продукции с содержанием спирта.

Сотрудники полиции регулярно проводят «контрольные закупки» для обнаружения нарушений, в том числе миграционных.

За год к ответственности привлекли 147 иностранных продавцов, которых поместили в спецучреждения и депортировали из России. Работодатели, использующие нелегальных мигрантов, тоже подвергаются наказанию.

Недавно в Госдуме предложили запретить продажу алкоголя в российских аэропортах из-за увеличения числа конфликтов на борту самолетов.

Считается, что такая мера поможет сократить инциденты и повысить безопасность полетов.

Автор:
Юлия Аликова
