Без опыта 155 тысяч: как растут зарплаты в Петербурге и области

Среднее вознаграждение в конце 2025 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области выросло.
Реальная зарплата одного сотрудника в Северной столице к ноябрю 2025 года увеличилась на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщили в Петростате.
В Ленинградской области этот же индикатор к ноябрю 2025-го достиг 5,2%.
Топ-вакансии без опыта
Ранее публиковался рейтинг трех профессий с самыми высокими зарплатами для новичков. Лидером стали бетонщики — 155 373 рубля в месяц, за ними арматурщики с 151 813 рублями, а на третьем месте сварщики — 133 440 рублей.