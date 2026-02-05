Городовой / Город / Без опыта 155 тысяч: как растут зарплаты в Петербурге и области
Без опыта 155 тысяч: как растут зарплаты в Петербурге и области

Опубликовано: 5 февраля 2026 22:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru

Среднее вознаграждение в конце 2025 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области выросло.

Реальная зарплата одного сотрудника в Северной столице к ноябрю 2025 года увеличилась на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщили в Петростате.

В Ленинградской области этот же индикатор к ноябрю 2025-го достиг 5,2%.

Топ-вакансии без опыта

Ранее публиковался рейтинг трех профессий с самыми высокими зарплатами для новичков. Лидером стали бетонщики — 155 373 рубля в месяц, за ними арматурщики с 151 813 рублями, а на третьем месте сварщики — 133 440 рублей.

Автор:
Юлия Аликова
