Не лук, а шедевр кавказских шашлычников: готовим маринад с 2 специями - съедят раньше мяса

В правильном шашлыке вкусно все — и мясо, и лук, который используют для подачи. В шашлычных Кавказа, Краснодарского края готовят по особым рецептам, благодаря которым поданный к мясу лук не уступает по вкусу и самому шашлыку. Как замариновать лук без уксуса, чтобы все просили добавки, рассказывает news.ru.



Вместо того чтобы «топить» лук в уксусе, ему нужно дать возможность раскрыть вкус в собственном соку. Такой результат дает правильное сочетание соли и сахара.



Для маринованного лука понадобятся:

3-4 крупные луковицы (белый или красный лук)

200 гр воды

1 ст. ложка сахара

1 ч. ложка соли

2 ложки подсолнечного масла.

Лук почистить, нарезать кольцами, замочить на 7-10 минут в теплой, но не горячей воде. Так уйдет лишняя горечь.

Пока лук отмокает, приготовить маринад: в холодную воду добавить соль и сахар и хорошо перемешать до растворения.

Залить лук этой жидкостью, добавить растительное масло, перемешать и поставить в холодильник на 2 часа.



Вместо едкой горечи лук приобретет нежный вкус, при этом сохранит сочность. Подавать его можно не только к шашлыку, но и к селедке, грибочкам или добавить в овощной салат. Даже простой ломоть черного хлеба с маринованным лучком будет таким вкусным, что невозможно оторваться.

