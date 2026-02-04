Городовой / Полезное / Ни брызг, ни запаха, чисто, как в больнице: как жарить рыбу, чтобы не пришлось полдня убираться и проветривать
Ни брызг, ни запаха, чисто, как в больнице: как жарить рыбу, чтобы не пришлось полдня убираться и проветривать

Опубликовано: 4 февраля 2026 21:22
 Проверено редакцией
Legion-Media

Некоторые хозяйки отказываются жарить рыбу, даже если любят этот блюдо, потому что его оборотная сторона — брызги масла на плите и стенах, стойкий запах на кухне и долгая уборка. Но если сразу жарить рыбу правильно, можно свести все неудобства к минимуму, делится лайфхаком автор канала «Будни обычной женщины». Ни брызг, ни жирных пятен, ни вони не будет.

Причина брызг и жирных пятен — вода и высокая температура. Капли воды, попадая на раскаленное масло, испаряются, что и провоцирует разбрызгивание. Поэтому главная задача — максимально устранить влагу.

Как жарить рыбу без брызг и запаха

  1. Промокните подготовленные к жарке куски рыбы бумажными полотенцами со всех сторон. Насухо вытрите и саму сковороду, перед тем как наливать масло.
  2. Обваляйте рыбу в тонком слое муки (лучше рисовой — она меньше горит) или крахмала.
  3. Используйте сковороду с толстым дном. Нагрейте её на среднем огне, затем добавьте масло. Масло должно быть достаточно горячим, но не дымиться.
  4. Чтобы не было запаха, добавьте в масло до начала жарки 1-2 лавровых листа или дольку лимона. Натуральные ароматизаторы поглощают специфический рыбный запах.
  5. Жарьте рыбу под крышкой, желательно с пароотводом (отверстием сверху). Так и рыба приготовится равномерно, и запах будет меньше распространяться.
  6. Включайте вытяжку на максимальную мощность ещё до начала жарки и откройте окно для создания сквозняка. Так запах не задержится на кухне.

После того как рыба будет готова, дайте маслу в сковороде полностью остыть, прежде чем мыть. А когда остынет и плита, протрите ее и столешницу тряпкой с небольшим количеством средства для мытья посуды. Автор лайфхаков уверяет, что с их применением остается только чистота и легкий аппетитный аромат.

Автор:
Алина Владимирова
Полезное
