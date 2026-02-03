Блины не комом, а тонкие и ажурные: рецепт и технология от шеф-повара — идеально на Масленицу

Совсем скоро Масленица, и хозяйки уже в поисках надежного рецепта тонких, ажурных блинчиков. Чтобы даже первый блин не вышел комом, важен не только рецепт и правильная сковорода, но и технология. Шеф-повар Элина Улыбина-Бай поделилась своими секретами с порталом "Едим Дома".
Ингредиенты для тонких блинов на Масленицу:
- мука — 675 г.
- яйца — 9 шт.;
- молоко 2,5% — 2,1 л;
- сахар — 75 г;
- растительное масло — 130 г;
- соль — 20 г;
- сода — 8 г;
- лимонный сок — 30 г (погасить соду);
Замешиваем тесто на блины
- Сначала смешиваем сухие продукты: муку, соль, сахар и соду пересыпаем в глубокую миску.
- В другой миске взбиваем яйца и вливаем их к сухим ингредиентам.
- Медленно вливаем к ним молоко и лимонный сок.
- Последним добавляем растительное масло.
- Замешиваем тесто и даем постоять минимум полчаса, а лучше час.
Какую сковороду выбрать для блинов?
Чтобы блины были тонкими, подойдет антипригарная или хорошо разогретая чугунная сковорода, делится повар.
Когда сковорода нагреется, проверьте температуру: капните тесто — если зашипит, значит можно приступать к жарке.
Добавьте немного масла. Налейте половник теста на сковороду и наклоните ее, чтобы оно равномерно распределилось.
Шеф-повар напоминает: блины жарятся очень быстро, с каждой стороны по 1-2 минутки, до появления золотистого цвета.
«Готовые блинчики стопкой складывайте на тарелке и сразу же накрывайте полотенцем. Так они останутся мягкими».
По такой технологии блинчики получаются даже у молодых хозяек. Марина Л. подтвердила, что пожарила блины по этому рецепту, но уменьшила количество продуктов в три раза.
"Блинчики получились тонкими, очень вкусными. Вся семья оценила. Хочу повторить на Масленицу".
