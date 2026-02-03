Городовой / Полезное / Блины не комом, а тонкие и ажурные: рецепт и технология от шеф-повара — идеально на Масленицу
Блины не комом, а тонкие и ажурные: рецепт и технология от шеф-повара — идеально на Масленицу

Опубликовано: 3 февраля 2026 21:22
 Проверено редакцией
Legion-Media

Совсем скоро Масленица, и хозяйки уже в поисках надежного рецепта тонких, ажурных блинчиков. Чтобы даже первый блин не вышел комом, важен не только рецепт и правильная сковорода, но и технология. Шеф-повар Элина Улыбина-Бай поделилась своими секретами с порталом "Едим Дома".

Ингредиенты для тонких блинов на Масленицу:

  • мука — 675 г.
  • яйца — 9 шт.;
  • молоко 2,5% — 2,1 л;
  • сахар — 75 г;
  • растительное масло — 130 г;
  • соль — 20 г;
  • сода — 8 г;
  • лимонный сок — 30 г (погасить соду);

Замешиваем тесто на блины

  1. Сначала смешиваем сухие продукты: муку, соль, сахар и соду пересыпаем в глубокую миску.
  2. В другой миске взбиваем яйца и вливаем их к сухим ингредиентам.
  3. Медленно вливаем к ним молоко и лимонный сок.
  4. Последним добавляем растительное масло.
  5. Замешиваем тесто и даем постоять минимум полчаса, а лучше час.

Какую сковороду выбрать для блинов?

Чтобы блины были тонкими, подойдет антипригарная или хорошо разогретая чугунная сковорода, делится повар.
Когда сковорода нагреется, проверьте температуру: капните тесто — если зашипит, значит можно приступать к жарке.
Добавьте немного масла. Налейте половник теста на сковороду и наклоните ее, чтобы оно равномерно распределилось.

Шеф-повар напоминает: блины жарятся очень быстро, с каждой стороны по 1-2 минутки, до появления золотистого цвета.

«Готовые блинчики стопкой складывайте на тарелке и сразу же накрывайте полотенцем. Так они останутся мягкими».

По такой технологии блинчики получаются даже у молодых хозяек. Марина Л. подтвердила, что пожарила блины по этому рецепту, но уменьшила количество продуктов в три раза.

"Блинчики получились тонкими, очень вкусными. Вся семья оценила. Хочу повторить на Масленицу".

Ранее Городовой рассказал, как замариновать лук, чтобы даже дети его ели с удовольствием.

Автор:
Алина Владимирова
Полезное
