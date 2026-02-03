500 гр. на 10 л воды – и о гнилых яблоках напрочь забудете: чем опрыскать яблони ранней весной

Конец марта и апрель – самое ответственное время для садовода. Пока природа спит, просыпаются возбудители опасных болезней: парша, монилиоз и целая армия вредителей. Защитить будущий урожай нужно до того, как на деревьях набухнут почки. Агроном Ксения Давыдова предлагает проверенный, доступный и эффективный способ — опрыскивание солевым раствором.
«Крепкий раствор поваренной соли создает на коре ветвей защитную пленку, которая нарушает жизненный цикл зимующих спор грибков и личинок вредителей. Это мощный удар по яйцекладкам плодожорки, щитовкам и возбудителям грибковых инфекций», - рекомендует выпускница Тимирязевской академии.
По словам специалиста, важно провести обработку в так называемый период «голого дерева», когда сокодвижение еще не началось, и растение находится в биологическом покое.
«Соль — это не удобрение, а именно защитное средство, — подчеркивает агроном Ксения Давыдова. — Ее задача — создать неблагоприятную среду для патогенов. Но здесь критически важно соблюдать меру: одна обработка ранней весной работает на благо, а чрезмерное использование может привести к засолению почвы и угнетению дерева».
Ингредиенты:
- 500 граммов обычной поваренной соли;
- 10 л теплой воды.
Растворите соль в воде, а потом опрыскайте яблони. Обработку проводят в ясный, безветренный день, когда температура воздуха устойчиво держится на отметке +5°C и выше. Важно учесть, чтобы на следующий день не было дождя, иначе весь эффект будет сведен на нет.
Ранее портал "Городовой" рассказывал о лучшем сорте томатов для 2026 года.