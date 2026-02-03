Городовой / Полезное / 500 гр. на 10 л воды – и о гнилых яблоках напрочь забудете: чем опрыскать яблони ранней весной
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Блины не комом, а тонкие и ажурные: рецепт и технология от шеф-повара — идеально на Масленицу Полезное
«Петербургский дизайн»: 19 новых магазинов и 479 млн в бюджет за 4 сезона Город
Почему в СССР дачи выдавали только по 6 соток: эксперт дала четкий ответ Полезное
COVID-19 набирает обороты: +14% в области, рост в Петербурге Город
Вы выбрасываете золото: как яичный лоток спасет ремонт, огород и кухню - суперлайфхаки на все случаи жизни Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Рецепты Туризм Сад-огород
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

500 гр. на 10 л воды – и о гнилых яблоках напрочь забудете: чем опрыскать яблони ранней весной

Опубликовано: 3 февраля 2026 21:09
 Проверено редакцией
500 гр. на 10 л воды – и о гнилых яблоках напрочь забудете: чем опрыскать яблони ранней весной
500 гр. на 10 л воды – и о гнилых яблоках напрочь забудете: чем опрыскать яблони ранней весной
Городовой ру

Конец марта и апрель – самое ответственное время для садовода. Пока природа спит, просыпаются возбудители опасных болезней: парша, монилиоз и целая армия вредителей. Защитить будущий урожай нужно до того, как на деревьях набухнут почки. Агроном Ксения Давыдова предлагает проверенный, доступный и эффективный способ — опрыскивание солевым раствором.

«Крепкий раствор поваренной соли создает на коре ветвей защитную пленку, которая нарушает жизненный цикл зимующих спор грибков и личинок вредителей. Это мощный удар по яйцекладкам плодожорки, щитовкам и возбудителям грибковых инфекций», - рекомендует выпускница Тимирязевской академии.

По словам специалиста, важно провести обработку в так называемый период «голого дерева», когда сокодвижение еще не началось, и растение находится в биологическом покое.

«Соль — это не удобрение, а именно защитное средство, — подчеркивает агроном Ксения Давыдова. — Ее задача — создать неблагоприятную среду для патогенов. Но здесь критически важно соблюдать меру: одна обработка ранней весной работает на благо, а чрезмерное использование может привести к засолению почвы и угнетению дерева».

Ингредиенты:

  • 500 граммов обычной поваренной соли;
  • 10 л теплой воды.

Растворите соль в воде, а потом опрыскайте яблони. Обработку проводят в ясный, безветренный день, когда температура воздуха устойчиво держится на отметке +5°C и выше. Важно учесть, чтобы на следующий день не было дождя, иначе весь эффект будет сведен на нет.

Ранее портал "Городовой" рассказывал о лучшем сорте томатов для 2026 года.

Автор:
Анна Ланская
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью