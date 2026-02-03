«Петербургский дизайн»: 19 новых магазинов и 479 млн в бюджет за 4 сезона

В Санкт-Петербурге в рамках проекта «Петербургский дизайн» запустились 19 новых магазинов, а бюджет города вырос на 479 млн рублей и более.
Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков сообщил об окончании четвертого сезона инициативы «Петербургский дизайн». За четыре года она превратилась в одну из главных программ поддержки местных модных марок.
Ключевые результаты
Проект собрал 585 производителей, позволив дизайнерам освоить рынок и опробовать свежие форматы продаж. Участники вышли не только на площадки Петербурга, но и Москвы.
Общий оборот брендов превысил 13,5 млрд рублей, а в казну поступило свыше 479 млн рублей.