«Петербургский дизайн»: 19 новых магазинов и 479 млн в бюджет за 4 сезона

Опубликовано: 3 февраля 2026 21:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov

В Санкт-Петербурге в рамках проекта «Петербургский дизайн» запустились 19 новых магазинов, а бюджет города вырос на 479 млн рублей и более.

Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков сообщил об окончании четвертого сезона инициативы «Петербургский дизайн». За четыре года она превратилась в одну из главных программ поддержки местных модных марок.​

Ключевые результаты

Проект собрал 585 производителей, позволив дизайнерам освоить рынок и опробовать свежие форматы продаж. Участники вышли не только на площадки Петербурга, но и Москвы.

Общий оборот брендов превысил 13,5 млрд рублей, а в казну поступило свыше 479 млн рублей.​

Автор:
Юлия Аликова
Город
