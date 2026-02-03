Первый в году «Рубль за метр»: историческая больница в Красном Селе ищет хозяина

18 февраля в Санкт-Петербурге организуют первые в 2026 году аукционы по программе «Рубль за метр».
Лотом станет здание бывшей Удельной больницы в Красном Селе — памятник регионального значения, который победитель получит в аренду на длительный срок.
После ремонта арендная плата уменьшится до 1 рубля за квадратный метр, сообщили в пресс-службе Смольного.
Эффективность программы
Программа «Рубль за метр» показала свою результативность: к настоящему времени полностью отреставрировали два объекта культурного наследия регионального уровня.
Начальная стоимость аренды лота — 199 тысяч рублей ежемесячно. Заявки принимают до 16 февраля, уточнили организаторы.