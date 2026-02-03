Городовой / Город / Первый в году «Рубль за метр»: историческая больница в Красном Селе ищет хозяина
Опубликовано: 3 февраля 2026 22:00
Global Look Press / Maksim Konstantinov

18 февраля в Санкт-Петербурге организуют первые в 2026 году аукционы по программе «Рубль за метр».

Лотом станет здание бывшей Удельной больницы в Красном Селе — памятник регионального значения, который победитель получит в аренду на длительный срок.

После ремонта арендная плата уменьшится до 1 рубля за квадратный метр, сообщили в пресс-службе Смольного.

Эффективность программы

Программа «Рубль за метр» показала свою результативность: к настоящему времени полностью отреставрировали два объекта культурного наследия регионального уровня.

Начальная стоимость аренды лота — 199 тысяч рублей ежемесячно. Заявки принимают до 16 февраля, уточнили организаторы.

Юлия Аликова
