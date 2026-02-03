Не томат, а хит сезона: вяжет плоды как заведенный даже в холодное лето – урожай собираем ваннами, каждый помидор по 600 г

Автор Дзен-канала "Идеальный огород" (18+) назвал сорт томатов, который можно выращивать в любом регионе. Ведь он совершенно не боится капризов погоды и фитофторы. При этом отличается высокой урожайностью. Помидоры вырастают крупными, мясистыми, изумительно вкусными, весом по 600 граммов.

Описание сорта

По словам эксперта, речь идет о среднераннем сорте томатов "Тяжеловес Сибири". Он был выведен отечественными селекционерами и допущен к выращиванию в 2007 году. Кусты отличаются компактностью и в высоту вырастают всего до 60 сантиметров в открытом грунте и до 1,2 метра в теплице. Нуждаются в формировании в 2 стебля и подвязке.

Урожайность

Первый урожай радует через 95-100 дней после прорастания семян. Томаты вырастают очень увесистыми, мясистыми и вкусными, массой до 600 граммов. Отдельные экземпляры достигают 800 граммов. При разрезе можно увидеть легкую сахаристость. Такие помидоры отлично подходят и для еды в свежем виде, и для приготовления томатного сока или соуса.

Сорт удивляет своей устойчивостью к холодам, перепадам температуры и непродолжительной засухе. При этом категорически не переносит жару свыше +35 градусов: урожайность начинает снижаться.

Личный опыт садоводов

Дачники оставляют о сорте "Тяжеловес Сибири" только положительные отзывы:

"Выращиваю этот сорт 16 лет. Томаты мясистые – да, вкусные – да, крупные – да! У меня более 1 килограмма растут". "Этот сорт выращиваю более 10 лет. Очень хорошо подходит для приготовления томатного сока. Пьем его весь год". "У меня в Тверской области "Тяжеловес Сибири" оправдал себя на 150%. Томаты вырастали весом до 1,4 кг, а у соседки из моей рассады выросли по 1,2 кг. Она вообще впервые сажала этот сорт в теплицу".

