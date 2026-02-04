Алкоголь или халатность? Митянина разберет трагедию петербургской семьи

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина высказалась о трагическом случае с девятилетним мальчиком.
В интервью «КП-Петербург» она сообщила, что комиссия по делам несовершеннолетних разберет ситуацию в его семье.
Ребенок не посещал школу, его родителей ранее наказывали за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей.
По словам омбудсмена, такой статус часто дают семьям, где родители злоупотребляют спиртным или наркотиками и в целом пренебрегают своими обязанностями — оставляют детей без присмотра, не обеспечивают едой или одеждой.
Трагедию проверят всесторонне: оценят условия в семье и действия соцслужб с опекой. Семейный вопрос вынесут на комиссию по несовершеннолетним.