Алкоголь или халатность? Митянина разберет трагедию петербургской семьи

Опубликовано: 4 февраля 2026 00:00
 Проверено редакцией
Городовой ру

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина высказалась о трагическом случае с девятилетним мальчиком.

В интервью «КП-Петербург» она сообщила, что комиссия по делам несовершеннолетних разберет ситуацию в его семье.

Ребенок не посещал школу, его родителей ранее наказывали за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей.

По словам омбудсмена, такой статус часто дают семьям, где родители злоупотребляют спиртным или наркотиками и в целом пренебрегают своими обязанностями — оставляют детей без присмотра, не обеспечивают едой или одеждой.

Трагедию проверят всесторонне: оценят условия в семье и действия соцслужб с опекой. Семейный вопрос вынесут на комиссию по несовершеннолетним.

Автор:
Юлия Аликова
