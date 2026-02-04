45-летняя петербурженка в 11-й раз стала мамой

Новости по теме

Опять двойня: у петербургской семьи во второй раз родились близнецы

Перейти

Семья, у которой было семь яиц Фаберже: кто осмелился составить конкуренцию императорскому собранию

Перейти

Феномен коммуналок: почему в Петербурге до сих пор живут в «квартирах на семь семей»

Перейти

Оливье не родился в Ленинграде: что ели на Новый год до «шубы» и икры?

Перейти

Алкоголь или халатность? Митянина разберет трагедию петербургской семьи

Перейти