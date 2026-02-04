Городовой / Город / 45-летняя петербурженка в 11-й раз стала мамой
Опубликовано: 4 февраля 2026 00:30
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev

Жительница Санкт-Петербурга в 11-й раз стала матерью. Мальчика по имени Ильяс родился 29 января в 9-м роддоме.

Ребёнок появился на свет с помощью кесарева сечения, хотя ранее у 45-летней женщины были естественные роды. По словам мамы, беременность и роды прошли хорошо.

«С таким паритетом и частотой — это редкая история, мы привыкли к родам третьим, 4, 5, вот сейчас шестые роды в родзале — к таким родам мы больше привычны, чем к 11.», — цитирует замглавврача по медицинской части Ирину Крот телеканал Санкт-Петербург.

Елена рожает в этом роддоме уже в третий раз. Молодой маме подарили отдельную палату и автокресло для ребёнка.

На выписку прибыла вся большая семья — теперь в ней 6 девочек и 5 мальчиков. Старшему сыну 25 лет, а дочери — 23.​

Автор:
Юлия Аликова
Город
