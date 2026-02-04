4 продукта через блендер – и вкусная намазка на хлеб готова: быстро, просто и сытно – лучше любой колбасы

Кулинарный эксперт Сергей Воробушкин в блоге Food.ru (18+) поделился рецептом нежной и сытной намазки на хлеб. Готовится быстро и просто, а съедается моментально. Отлично подойдет как для плотного завтрака, так и для повседневного перекуса. Станет прекрасной альтернативой магазинной колбасе с сомнительным составом.

Что понадобится:

тунец в собственному соку – 185 граммов;

луковица – 1/2 шт.;

яйцо – 1 шт.;

сыр твердых сортов – 70 граммов;

подсолнечное масло – 1 столовая ложка;

соль, перец – по вкусу.

Как приготовить:

Первым делом нужно сварить яйцо. Тем временем следует очистить лук, мелко его нарезать и обжарить на сковороде с растительным маслом на среднем огне в течение 5 минут, постоянно помешивая. По желанию для аромата можно добавить немного чеснока, пропущенного через пресс.

Сыр натереть на крупной терке. Сварившееся яйцо крупно нарезать. Слить с тунца жидкость в отдельную миску. Отправить в чашу блендера яйцо, лук, тунца и сыр. Всыпать соль и перец по вкусу. Все перебить до однородности. Влить немного бульона от тунца, чтобы добиться нужной консистенции.

По желанию можно добавить 30 граммов размягченного сливочного масла, чтобы получить более кремовую текстуру. В любом случае паштет получится очень вкусным и сытным. Его можно подать на крекерах или ломтиках хлеба, а часть переложить в баночку и хранить в холодильнике.

