2 свеклы и 1 банка горошка – а на выходе изумительно вкусный салат: домашних за уши не оттащить

Опубликовано: 1 февраля 2026 00:12
 Проверено редакцией
Legion-Media

Кулинарный блогер Оксана Пашко поделилась рецептом простого и в то же время вкусного салата со свеклой. Такое блюдо разнообразит как повседневное, так и праздничное меню. Благодаря необычному, но очень удачному сочетанию ингредиентов салат придется по душе как домочадцам, так и гостям.

Ингредиенты:

  • свекла вареная - 2-3 шт. или 0,5 кг;
  • кисло-сладкое яблоко - 1 шт.
  • консервированный горошек - 1 банка или 240 г;
  • грецкие орехи - 30 г;
  • чеснок - 2 зубчика;
  • яблочный уксус или лимонный сок - 1-2 столовые ложки;
  • подсолнечное масло - 2 столовые ложки;
  • соль - половина чайной ложки;
  • перец - по вкусу.

Процесс приготовления:

Сперва отвариваем или запекаем свеклу и натираем ее на крупной терке. Отправляем в салатник. Грецкие орехи мелко рубим ножом. Яблоко чистим от кожуры, разрезаем на четвертинки и убираем серцевину. Трем на крупной терке.

К свекле добавляем консервированный горошек, измельченные орехи и тертое яблоко. Пропускаем чеснок через пресс. Солим и перчим. Добавляем уксус или лимоннй сок. Заправляем салат подсолнечным или оливковым маслом. Перемешиваем и подаем к столу.

Хозяйкам на заметку

  • Чтобы свекла сохранила свой яркий рубиновый цвет, нужно в кипящую воду всыпать чайную ложку сахарного песка.
  • Чтобы свекла для салатов получилась особенно вкусной, необходимо в кастрюлю, где будет вариться корнеплод, бросить корочку черного хлеба. Так не будет чувствоваться земляной запах, а свекла получится гораздо слаще.
  • Чтобы свекла легко чистилась, после варки ее следует отправить в ледяную воду на 20 минут.

Автор:
Ольга Зайцева
