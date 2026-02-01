2 свеклы и 1 банка горошка – а на выходе изумительно вкусный салат: домашних за уши не оттащить

Кулинарный блогер Оксана Пашко поделилась рецептом простого и в то же время вкусного салата со свеклой. Такое блюдо разнообразит как повседневное, так и праздничное меню. Благодаря необычному, но очень удачному сочетанию ингредиентов салат придется по душе как домочадцам, так и гостям.
Ингредиенты:
- свекла вареная - 2-3 шт. или 0,5 кг;
- кисло-сладкое яблоко - 1 шт.
- консервированный горошек - 1 банка или 240 г;
- грецкие орехи - 30 г;
- чеснок - 2 зубчика;
- яблочный уксус или лимонный сок - 1-2 столовые ложки;
- подсолнечное масло - 2 столовые ложки;
- соль - половина чайной ложки;
- перец - по вкусу.
Процесс приготовления:
Сперва отвариваем или запекаем свеклу и натираем ее на крупной терке. Отправляем в салатник. Грецкие орехи мелко рубим ножом. Яблоко чистим от кожуры, разрезаем на четвертинки и убираем серцевину. Трем на крупной терке.
К свекле добавляем консервированный горошек, измельченные орехи и тертое яблоко. Пропускаем чеснок через пресс. Солим и перчим. Добавляем уксус или лимоннй сок. Заправляем салат подсолнечным или оливковым маслом. Перемешиваем и подаем к столу.
Хозяйкам на заметку
- Чтобы свекла сохранила свой яркий рубиновый цвет, нужно в кипящую воду всыпать чайную ложку сахарного песка.
- Чтобы свекла для салатов получилась особенно вкусной, необходимо в кастрюлю, где будет вариться корнеплод, бросить корочку черного хлеба. Так не будет чувствоваться земляной запах, а свекла получится гораздо слаще.
- Чтобы свекла легко чистилась, после варки ее следует отправить в ледяную воду на 20 минут.
