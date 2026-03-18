Кидаю на сковороду лаваш и жарю его: делаю вкусный и сытный завтрак

Готовлю их, когда хочется чего-то вкусного "на скорую руку" — минимум времени и максимум вкуса. Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Женский журнал Cook-s".
Ингредиенты
лаваш тонкий — 1 лист, мягкий сыр — 50 г, твердый сыр — 150–200 г, яйцо — 1 шт., зелень (укроп или петрушка).
Приготовление
Сначала я готовлю начинку. Натираю весь сыр на терке и перекладываю в миску. Добавляю мелко нарезанную зелень, при желании можно добавить немного чеснока для аромата. Всё хорошо перемешиваю.
Лаваш нарезаю на небольшие прямоугольники одинакового размера — удобнее всего это делать ножницами. Яйцо взбиваю вилкой в отдельной миске.
На край каждого кусочка лаваша выкладываю примерно по 2 столовые ложки начинки. Подворачиваю края и сворачиваю в аккуратные трубочки.
Каждую заготовку обмакиваю во взбитом яйце и сразу выкладываю на разогретую сковороду с растительным маслом.
Обжариваю на среднем огне со всех сторон до золотистой корочки. Готовые трубочки перекладываю на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло.
Примерное время приготовления: 15 минут.
