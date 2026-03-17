Из хлебцев готовлю ПП-тортик: вкусно и полезно, без выпечки всего за 10 минут

Опубликовано: 17 марта 2026 23:01
 Проверено редакцией
Идеальный вариант для тех, кто следит за фигурой, но не хочет отказывать себе в сладком.

Рецептом поделился автор Дзен-канала reMix.

Ингредиенты:
Хлебцы — 4 шт., творог нежирный — 180 г, подсластитель по вкусу, какао — 1 ст. л., свежие ягоды или фрукты для начинки и украшения.

Приготовление:

Смешиваем творог с какао и подсластителем. Для более сладкого варианта можно добавить немного варенья или ягодного желе.

На каждый хлебец равномерно намазываем творожную массу. Сверху выкладываем свежие ягоды или нарезанные фрукты.

Собираем тортик слоями, чередуя хлебцы с творожной начинкой и фруктами.

Украшаем верхний слой ягодами или фруктами по вкусу: клубника, малина, смородина, клюква, киви или банан.

Отправляем тортик в холодильник минимум на ночь, чтобы он хорошо пропитался.

Наслаждаемся на завтрак или перекус, подавая с чашкой ароматного кофе или чая.

Примерное время приготовления: 10–15 минут.

