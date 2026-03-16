Намазала, свернула и подала вкусняшку на стол через 30 минут - Простой рулет с вареньем
Намазала, свернула и подала вкусняшку на стол через 30 минут - Простой рулет с вареньем

Опубликовано: 16 марта 2026 01:03
 Проверено редакцией
Рецепт приготовления быстрого и вкусного десерта.

Приготовление вкусного десерта может оказаться совсем не сложным, для этого нужно выбрать для себя подходящий рецепт. Тогда и у плиты стоять не придётся - намазали, свернули и через полчаса подаём вкусняшку к столу.

Как приготовить вкусный рулет с вареньем, если гости уже стучатся в дверь, рассказывает канал "Простые рецепты".

Для приготовления вкусного сладкого десерта по простому рецепту нужно:

  • 1 пласт слоёного бездрожжевого теста (250 г);
  • 150 г густого варенья без косточек;
  • 0,5 ч. л. картофельного крахмала;
  • 1 яйцо;
  • мука - для раскатки теста.

Способ приготовления вкусного десерта

  1. Слоёное бездрожжевое тесто необходимо заранее достать из морозильной камеры, оно должно полностью оттаять. В это время лучше накрыть его плёнкой или пакетом, чтобы не заветрилось.
  2. Раскатываем тесто в тонкий пласт примерно в 2 миллиметра толщиной, по краям подворачиваем небольшие бортики, так начинка не выльется на противень во время выпекания в духовом шкафу.
  3. В варенье добавляем крахмал и перемешиваем. Это нужно для придания начинке необходимой густоты.
  4. Густо смазываем рулет начинкой, а затем сворачиваем его, края защипываем.
  5. Перекладываем заготовку на противень, который выстелили пергаментом.
  6. Смазываем рулет взбитым сырым яйцом для образования румяной корочки.
  7. Отправляем рулет в духовку на 30 минут, температура запекания - 200 градусов.

Готовый рулет подаём к столу. Он получается румяным, красивым и очень вкусным. Ваши гости ещё и заскучать не успеют, как вы поставите перед ними вкуснятину.

Ранее издание "Городовой" рассказывало, как правильно хранить сыр чтобы он долго не портился и оставался вкусным.

Автор:
Марина Котова
