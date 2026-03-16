Намазала, свернула и подала вкусняшку на стол через 30 минут - Простой рулет с вареньем

Приготовление вкусного десерта может оказаться совсем не сложным, для этого нужно выбрать для себя подходящий рецепт. Тогда и у плиты стоять не придётся - намазали, свернули и через полчаса подаём вкусняшку к столу.
Как приготовить вкусный рулет с вареньем, если гости уже стучатся в дверь, рассказывает канал "Простые рецепты".
Для приготовления вкусного сладкого десерта по простому рецепту нужно:
- 1 пласт слоёного бездрожжевого теста (250 г);
- 150 г густого варенья без косточек;
- 0,5 ч. л. картофельного крахмала;
- 1 яйцо;
- мука - для раскатки теста.
Способ приготовления вкусного десерта
- Слоёное бездрожжевое тесто необходимо заранее достать из морозильной камеры, оно должно полностью оттаять. В это время лучше накрыть его плёнкой или пакетом, чтобы не заветрилось.
- Раскатываем тесто в тонкий пласт примерно в 2 миллиметра толщиной, по краям подворачиваем небольшие бортики, так начинка не выльется на противень во время выпекания в духовом шкафу.
- В варенье добавляем крахмал и перемешиваем. Это нужно для придания начинке необходимой густоты.
- Густо смазываем рулет начинкой, а затем сворачиваем его, края защипываем.
- Перекладываем заготовку на противень, который выстелили пергаментом.
- Смазываем рулет взбитым сырым яйцом для образования румяной корочки.
- Отправляем рулет в духовку на 30 минут, температура запекания - 200 градусов.
Готовый рулет подаём к столу. Он получается румяным, красивым и очень вкусным. Ваши гости ещё и заскучать не успеют, как вы поставите перед ними вкуснятину.
