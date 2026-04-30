Из 100500 сортов в 2026 году выбираю чёрный: красота и польза в одном флаконе – ухаживать проще простого

Дачники привыкли к традиционным красным томатам, а также ценят желтые и розовые сорта. А вот черные и фиолетовые томаты значительно реже встречаются на приусадебных участках. Тем не менее, выращивание этих сортов не представляет значительных трудностей, при этом они обладают превосходными вкусовыми качествами и высокой пищевой ценностью.
Томат «Черная гроздь F1»
Он представляет собой раннеспелый индетерминантный гибрид голландской селекции, являющийся первым сортом с плодами насыщенного черного цвета.
Преимущества
Этот гибрид характеризуется высокой урожайностью, достигающей 5-6 кг с одного куста. Растения пригодны для выращивания как в тепличных условиях, так и в открытом грунте. Сорт демонстрирует устойчивость к большинству распространенных заболеваний, однако для поддержания здоровья растений рекомендуются профилактические обработки.
Описание сорта
Куст достигает высоты до 1,6 м, что требует обязательной подвязки к опоре и проведения пасынкования. Стебель толстый, прочный, сильно вьющийся, с обильной листвой, формирует несколько плодовых кистей с большим количеством плодов. Листья морщинистые, ромбовидные, темно-зеленые, без опушения.
Срок созревания составляет 75-80 дней.
Характеристика плодов
Плоды коктейльного типа, округлой формы, массой 40-70 г, обладают насыщенным темно-фиолетовым, практически черным оттенком (интенсивность окраски может снижаться при недостаточном освещении). Кожица гладкая, тонкая. Мякоть характеризуется средней плотностью, мясистой структурой, темно-красным цветом и небольшим количеством семян. Томаты отличаются приятным ароматом и сладким сливовым послевкусием.
Плоды пригодны как для употребления в свежем виде, так и для цельноплодного консервирования. Они демонстрируют хорошую лежкость и высокую транспортабельность.
