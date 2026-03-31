Поликарбонат – прошлый век: укрываю теплицу бюджетным материалом – служит 7 лет, не темнеет и не ломается

Поликарбонат традиционно пользуется популярностью у дачников в качестве материала для покрытия теплиц. Тем не менее, современные технологии предлагают более совершенные варианты, к которым уже давно присматриваются опытные садоводы.
Зачастую для укрытия используется полиэтилен, однако его срок службы ограничен. Автор Дзен-канала «Сделай Своими Руками» обращает внимание на плёнку на основе ЭВА-сополимера.
Усовершенствованная тепличная плёнка сочетает в себе все преимущества классических материалов, включая простоту транспортировки. При этом плёнка на основе ЭВА-сополимера значительно превосходит их по долговечности.
Срок службы данного материала может достигать 5-7 лет. За этот период поликарбонат, как правило, темнеет и снижает светопропускаемость. Плёнка на основе ЭВА-сополимера лишена этих недостатков.
В течение всего срока эксплуатации светопропускаемость такой плёнки уменьшается лишь на 10%, что не является критичным показателем для роста растений.
Автор Дзен-канала также отмечает простоту монтажа данной плёнки. При необходимости плёнку легко можно заменить.
