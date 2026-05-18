Пляжный сезон без купания: почему на пляжах в Шапках и на Волхове уже дежурят спасатели

Жители области уже устремились на пляжи.

В Ленинградской области официально открыли сезон водных патрулей. Хотя на календаре еще май, погода решила перепрыгнуть сразу в июль. Спасатели уже вышли в первые рейды.

Пляжи под присмотром

Сотрудники Аварийно-спасательной службы уже начали объезжать популярные места отдыха, сообщили в ведомстве.

Проверили берега рек Волхов и Сясь, заглянули на озера Озерко и Нестеровское, а также на карьеры в поселке Шапки.

Пока купающихся нет — и это правильно. Вода в наших краях прогревается медленно. Сейчас она еще ледяная, и прыжок в воду может закончиться плачевно из-за температурного шока.

Но отдыхающих на берегу уже толпы, поэтому спасатели дежурят в усиленном режиме. Такие рейды теперь будут регулярными до конца лета.

Нас ждет «южный курорт»

Главный синоптик города Александр Колезов уже сообщил: с понедельника в регионе начнется жара. Термометры покажут +22…+27°С.

Самый пик придется на 19 и 20 мая. В эти дни Петербург и область будут напоминать южный курорт. Если планируете гулять, не забудьте про головные уборы и воду.

Вместе с жарой придут классические летние грозы. Они будут короткими: пять минут ливня — и снова солнце.

Но не дайте погоде себя обмануть. Майские грозы часто сопровождаются сильными порывами ветра. Зонтик в сумке лишним точно не будет, даже если утром небо кажется идеально чистым.

Небольшой совет: даже если на улице +27, не спешите открывать купальный сезон. Разница между температурой воздуха и воды сейчас огромная. Это опасно не только простудой, но и судорогами.

