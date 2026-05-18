Весь мир в Петербурге: куда ведет культурный маршрут мая
Весь мир в Петербурге: куда ведет культурный маршрут мая

Опубликовано: 18 мая 2026 12:58
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Global Look Press / Serguei Fomine/
В Северную столицу приедут артисты из 11 стран. 

С 22 мая в Петербурге стартует большой театральный праздник. Это международный фестиваль «Молодежь. Театр. Фест», который проводит знаменитый ТЮЗ имени Брянцева, сообщили в пресс-службе горкомитета по культуре.

Раньше этот форум назывался «Радуга», и он уже 27 лет собирает лучших артистов.

Что интересного ждет зрителей:

  • Сроки: фестиваль продлится неделю — до 29 мая.
  • Масштаб: приедут коллективы из 11 стран. Всего покажут 20 разных спектаклей.
  • Экзотика: впервые в истории свои постановки привезут театры из Иордании и Египта. Это уникальный шанс увидеть восточный взгляд на театральное искусство.
  • Старт: откроет программу классика — итальянская история любви «Филумена Мартурано».

Кстати, этот фестиваль считается одним из самых престижных в России. Его ценят за то, что на сцене показывают не скучную классику, а живое и современное искусство, понятное молодежи.

Мариинский театр и Гергиев покоряют Китай

Пока в Петербург едут гости, наши артисты сами отправились на гастроли. Оркестр Мариинского театра вместе с Валерием Гергиевым сейчас находится в Китае. У них очень плотный график: четыре концерта за четыре дня.

Коротко о гастролях:

  • Главная тема: музыканты решили поразить китайскую публику мощью Петра Чайковского. За время поездки они исполнят все шесть его главных симфоний.
  • Где выступают: тур начался в современном Шэньчжэне. Финальный аккорд прозвучит 19 мая в древнем городе Яньгуань на сцене Большого оперного театра.
  • Почему это важно: в Китае сейчас настоящий бум русской культуры. Гергиева там принимают как рок-звезду, а билеты на его концерты раскупают мгновенно.

Эти гастроли проходят в рамках «Годов культуры России и Китая». Нашим артистам важно показать уровень мастерства, а китайским слушателям — прикоснуться к легендарной русской классике в живом исполнении.

Ранее «Городовой» рассказывал, как в Петергофе прошел прздник фонтанов.

