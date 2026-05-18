Весь мир в Петербурге: куда ведет культурный маршрут мая
С 22 мая в Петербурге стартует большой театральный праздник. Это международный фестиваль «Молодежь. Театр. Фест», который проводит знаменитый ТЮЗ имени Брянцева, сообщили в пресс-службе горкомитета по культуре.
Раньше этот форум назывался «Радуга», и он уже 27 лет собирает лучших артистов.
Что интересного ждет зрителей:
- Сроки: фестиваль продлится неделю — до 29 мая.
- Масштаб: приедут коллективы из 11 стран. Всего покажут 20 разных спектаклей.
- Экзотика: впервые в истории свои постановки привезут театры из Иордании и Египта. Это уникальный шанс увидеть восточный взгляд на театральное искусство.
- Старт: откроет программу классика — итальянская история любви «Филумена Мартурано».
Кстати, этот фестиваль считается одним из самых престижных в России. Его ценят за то, что на сцене показывают не скучную классику, а живое и современное искусство, понятное молодежи.
Мариинский театр и Гергиев покоряют Китай
Пока в Петербург едут гости, наши артисты сами отправились на гастроли. Оркестр Мариинского театра вместе с Валерием Гергиевым сейчас находится в Китае. У них очень плотный график: четыре концерта за четыре дня.
Коротко о гастролях:
- Главная тема: музыканты решили поразить китайскую публику мощью Петра Чайковского. За время поездки они исполнят все шесть его главных симфоний.
- Где выступают: тур начался в современном Шэньчжэне. Финальный аккорд прозвучит 19 мая в древнем городе Яньгуань на сцене Большого оперного театра.
- Почему это важно: в Китае сейчас настоящий бум русской культуры. Гергиева там принимают как рок-звезду, а билеты на его концерты раскупают мгновенно.
Эти гастроли проходят в рамках «Годов культуры России и Китая». Нашим артистам важно показать уровень мастерства, а китайским слушателям — прикоснуться к легендарной русской классике в живом исполнении.
